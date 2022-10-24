سترول يتلقى عقوبة التراجع ثلاثة مراكز في المكسيكي بسبب حادثه مع ألونسو
تلقى لانس سترول عقوبة التراجع ثلاثة مراكز من مكان تأهّله في السباق المقبل في المكسيك لقاء حادثه مع فرناندو ألونسو في سباق جائزة الولايات المتّحدة الكبرى.
جمعت حادثة كبيرة بين سترول وألونسو على الخطّ المستقيم الخلفي من اللفّة الـ 22 من السباق ما تسبّب في طيران سيارة ألبين الخاصة بألونسو لبرهة قبل نزولها.
ومع تحرّك ألونسو إلى اليسار لتجاوز سترول، تحرّك سائق أستون مارتن للدفاع، لكنّ الجناح الأماميّ لسيارة ألونسو احتكّ بالقسم الخلفي لسيارة سترول.
وتسبّب ذلك في التفاف سيارة سترول نحو الحاجز الجانبي وانسحب من السباق، بينما تعرّض ألونسو لضربة قويّة عندما عادت سيارته للنزول على المسار. لكنّه تمكّن من العودة ببطء إلى خطّ الحظائر وغيّر جناحه الأمامي وإطاراته وتمكّن من المواصلة.
والتقى سترول وألونسو بالمراقبين بعد السباق على حلبة الأمريكيّتين، حيث تقرّر أنّ أغلب اللوم يقع على سترول، وهو ما يعني تلقيه لعقوبة التراجع 3 مراكز من مكان تأهّله في سباق المكسيك.
كما تلقى سترول نقطتي عقوبة على رخصة قيادته، ليرتفع رصيده إلى 12 نقطة في فترة الـ 12 شهرًا.
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