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سترول يتلقى عقوبة التراجع ثلاثة مراكز على شبكة الانطلاق بعد حادثته مع لاتيفي

تلقى لانس سترول سائق أستون مارتن عقوبة التراجع ثلاثة مراكز على شبكة انطلاق سباق جائزة أستراليا الكبرى للفورمولا واحد، بعد حادثته في القسم الأول للتصفيات مع نيكولاس لاتيفي.

سترول يتلقى عقوبة التراجع ثلاثة مراكز على شبكة الانطلاق بعد حادثته مع لاتيفي

تعرض كل من سترول ولاتيفي لحادثة قوية قرب نهاية القسم الأول من التصفيات ما بين المنعطفين الخامس والسادس، ما أدى لرفع العلم الأحمر.

وكلا السائقان كان ضمن لفة التحمية قبيل الطلعة الأخيرة وقاما بمبادلة المراكز بينهما، وحاول لاتيفي تجاوز سترول مجدداً من الداخل لكن سائق أستون مارتن تحرك إلى الجهة اليمنى نحوه وارتطم به.

وألقى كلاهما اللوم على الآخر، لكن الحكام قرروا التحقيق فيما جرى بعد الحصة.

وبعد الاستماع، أكد الحكام أن سترول هو المذنب بشكل أكبر في الحادثة لذا سيتلقى عقوبة التراجع ثلاثة مراكز على شبكة الانطلاق.

لكن هذا لن يكون له تأثير لأنه تأهل في آخر المراكز خارج القسم الأول.

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