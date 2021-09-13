سترول يتلقى تنبيهاً بعد شكوى ألونسو في مونزا

حافظ الكندي على مركزه السابع، ولو تمت معاقبته لمثّل ذلك دفعة كبيرة لفريقي ألبين وويليامز، حيث أنهى السائقون الأربعة السباق مباشرة خلف أستون مارتن.

وأشار فرناندو ألونسو إلى أن سترول كسب أفضلية في معركتهما عبر عدم الإبطاء بما يكفي.

وحصلت الواقعة مع رفع الأعلام الصفراء بسبب توقف سيارة نيكيتا مازيبين، مباشرة قبل تطبيق نظام سيارة الأمان الافتراضية.

وقبل عدة ثوانٍ، أخبر ألونسو فريقه أن سترول لم يخض المنعطف بشكل جيد، أي اختصره، وبالتالي "ابتعد قليلاً إلى الأمام" ويجب عليه الإبطاء.

ومباشرة كسب سترول "أفضلية كبيرة" تحت الأعلام الصفراء.

حيث قال مارسين بوكودفسكي مدير الفريق في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "اعتقدنا أننا سنتجاوز سترول في مرحلة ما، لكنه كان سريعاً جداً".

وأكمل: "كنا نقترب أكثر قبل تطبيق نظام سيارة الأمان الافتراضية، ويبدو أن سترول استفاد منها، أو قبل ذلك".

وتابع: "كرر فرناندو قوله بأن سترول لم يخفف سرعته تحت الأعلام الصفراء المزدوجة. من الواضح أنه يجب عليك خفض السرعة بشكل واضح. بعد سيارة الأمان الافتراضية ضاعفَ من الفارق أمامنا، وذلك لا يبدو منطقياً".

وعند منح سترول تنبيهاً، أشار الحكام إلى التالي: "بالرغم من أن نظام المارشلز الأوتوماتيكي لم يُظهر اللون الأصفر، لكن المارشلز كانوا يلوحون بالأعلام الصفراء على مدخل المنعطف الثامن ومخرج العاشر".

وتابعوا: "وجد الحكّام أن السائق قد أبطأ. لكنه كان بوسعه القيام بذلك أبكر. لذا تم منحه تنبيهاً".

لكن سترول أشار إلى أنه خفض من سرعته في أقرب وقت ممكن، فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "نعم، لقد خففت السرعة. شاهدت الأعلام الصفراء عندما كنت ضمن منطقة الكبح. لم أحصل على مؤشر واضح لوجود علم أصفر قبل الكبح".

وأكمل: "لذا، كنت مركزاً على سلسلة المنعطفات. حالما شاهدت الحادثة مباشرة مع أول علم أصفر شاهدته، خففت سرعتي".

واختتم: "حالما شاهدتُ العلم الأصفر، خففت سرعتي مباشرة".