سترول يتصدّر التجارب الحرّة الثانية في سيلفرستون

بدت سيارة ريسينغ بوينت سريعة على الحلبة التي تتميّز بالمنعطفات السريعة، حيث سجّل سترول أسرع زمن والذي بلغ دقيقة واحدة و27.271 ثانية، إذ تقدّم بفارق عشر من الثانية على سائق ريد بُل أليسكندر ألبون الذي تعرّض لحادثٍ على منعطف "ستوي" مع انتصاف الحصة.

وحطّم السائق التايلاندي القسمين الأمامي والخلفي من الجهة اليسرى من سيارته بعدما فقد السيطرة على الجزء الخلفي منها. وممّا لا شكّ فيه بأنّ هذه الحادثة ستطرح العديد من الأسئلة حيال مستقبل السائق مع الحظيرة النمساوية لا سيما وأنه لا يُحقّق النتائج المرجوة منه مع سيارة "عصبية" يصعب التحكّم بها على الدوام.

وجاء في المركز الثالث، سائق مرسيدس فالتيري بوتاس الذي كان بعيدًا بفارق عشرين من الثانية عن الصدارة، بينما كان المركز الرابع من نصيب سائق فيراري شارل لوكلير.

لويس هاميلتون اكتفى بالمركز الخامس متقدمًا على كارلوس ساينز الإبن ونيكو هلكنبرغ – إذ يُشارك الأخير مع ريسينغ بوينت في هذه الجائزة الكبرى بديلاً عن سيرجيو بيريز المصاب بفيروس كورونا.

أداء بيير غاسلي كان جيدًا بحلوله في المركز الثامن بينما أكمل دانيال ريكاردو وكيمي رايكونن ترتيب العشرة الأوائل.

ماكس فيرشتابن الذي صرّح يوم أمس الخميس بأنه يأمل أن يكون على بعد نصف ثانية من مرسيدس، تواجد في المركز الـ 14، أمّا سيباستيان فيتيل فحلّ في المركز 18 إذ لم يكن الألماني سعيدًا للغاية داخل سيارته إذ قام فريقه بتغيير ضبط الدواسات على سيارته.

وتجدر الإشارة إلى أنّ فيتيل لم يُشارك في كامل التجارب الحرّة الأولى بعدما عثر فريقه على مشكلة في المبرد توجّب عليه إصلاحها قبل انطلاق التجارب الثانية.