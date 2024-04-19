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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة الصين الكبرى
تقرير التجارب

سترول يتصدر التجارب الحرة الأولى في الصين أمام بياستري وفيرستابن

سجل لانس سترول سائق أستون مارتن لفة جيدة للغاية في الدقائق الأخيرة من عمر التجارب الحرة الأولى لجائزة الصين الكبرى من موسم 2024 في الفورمولا واحد، وضعته بالمركز الأول.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحديث:
لانس سترول، أستون مارتن

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

تقدم سترول إلى المركز الأول على متن أستون مارتن في الدقائق الأخيرة ليتفوق على أوسكار بياستري سائق مكلارين الذي كان قد تفوق بدوره على سيارتي ريد بُل مع ماكس فيرستابن وسيرجيو بيريز.

وعادت الصين إلى الروزنامة بعد غياب 5 سنوات بسبب جائحة كورونا.

وبما أنها الجولة الأولى من موسم 2024 التي تستضيف سباقاً قصيراً، بالتالي فإن التجارب الحرة الأولى (والوحيدة) تمتلك أهمية كبيرة للغاية.

وتريد الفرق إكمال البرامج المقررة بالشكل الأمثل بهدف استخلاص البيانات المناسبة ودراسة معدلات تآكل الإطارات والوصول للإعدادات المثالية بهدف تقديم الاستراتيجية الأنجح للسباق.

وخرجت أغلب السيارات في البداية على أنواع مختلفة من الإطارات، لكن ريد بُل قررت الخروج أولاً على إطارات ميديوم، بينما استعملت أستون مارتن إطارات هارد مثل مرسيدس ومكلارين، وفيراري بدأت  الحصة على إطارات سوفت.

لكن، شهد ربع الساعة الأولى حصول نوع من الحريق في المنطقة العشبية على الحلبة، أدى لرفع العلم الأحمر بهدف حلّ المشكلة.

ومع استئناف الحصة وبعد مرور عشرين دقيقة تقريباً كانت ريد بُل في الصدارة المبدئية مع ماكس فيرستابن وسيرجيو بيريز (ميديوم).

ومع انتصاف الحصة تقدمت سيارتا فيراري مع شارل لوكلير وكارلوس ساينز إلى الصدارة لكن على إطارات سوفت أمام ثنائي ريد بُل.

وكان من الملاحظ أن السائقين واجهوا صعوبة في التعامل مع مدخل خط الحظائر مثل ألونسو وهاميلتون.

الدقائق الأخيرة واللفات السريعة

مع الدخول في الدقائق العشر الأخيرة، كان لوكلير ما زال في الصدارة المبدئية، بينما وضع لوغان سارجنت سيارة ويليامز مع إطارات سوفت بالمركز الثاني أمام ساينز.

لكن أليكسندر ألبون سائق ويليامز وضع سيارته بالمركز الأول المؤقت أمام لوكلير، مستعملاً إطارات سوفت كذلك.

لكن مع انتقال ريد بُل إلى إطارات سوفت، تقدم فيرستابن للصدارة بفارق نصف ثانية أمام زميله بيريز (الذي تقدم على ألبون بفارق 0.071 ثانية).

وتتالت الأزمنة السريعة في الدقائق الأخيرة، ليتغير الترتيب مع تقدم أوسكار بياستري للمركز الأول المؤقت على متن مكلارين، وصمد في موقعه رغم محاولة سيارتي ريد بُل لاحقاً.

لكن ما شكل مفاجأة بعض الشيء هو زمن لانس سترول الممتاز، الذي نجح بتحسين 3 أعشار ثانية إضافية من زمن بياستري، ليتقدم للمركز الأول  على متن أستون مارتن.

وبهذا انتهت الحصة مع سترول أولاً أمام بياستري ومن ثم سيارتي ريد بُل بالمركزين الثالث والرابع مع فيرستابن وبيريز.

المركزان الخامس والسادس كانا لسيارتي هاس مع نيكو هلكنبرغ وكيفن ماغنوسن.

إستيبان أوكون وأليكسندر ألبون مع دانيال ريكاردو وضعا سيارات ألبين، ويليامز وآربي بالمراكز، 7 و8 و9.

بينما أكمل فالتيري بوتاس وغوانيو جو (السائق المحلي) الترتيب خلفهم بالمركزين العاشر و11 على متن كيك ساوبر.

بينما اكتفت مرسيدس بالمركزين 17 و18 مع جورج راسل ولويس هاميلتون الذي سُمع وهو يشتكي كثيراً من سيارته.

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التجارب الحرة الأولى

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 Canada ل. سترول أستون مارتن رايسينغ 18 Aston Martin Mercedes 21

1:36.302

   203.771
2 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 24

+0.327

1:36.629

 0.327 203.081
3 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 1 Red Bull Red Bull 25

+0.358

1:36.660

 0.031 203.016
4 Mexico س. بيريز ريد بُل ريسينغ 11 Red Bull Red Bull 24

+0.388

1:36.690

 0.030 202.953
5 Germany ن. هلكنبرغ فريق هاس اف1 27 Haas Ferrari 23

+0.799

1:37.101

 0.411 202.094
6 Denmark ك. ماغنوسن فريق هاس اف1 20 Haas Ferrari 23

+0.816

1:37.118

 0.017 202.059
7 France إ. أوكون ألبين 31 Alpine Renault 23

+0.911

1:37.213

 0.095 201.861
8 Thailand أ. ألبون ويليامز 23 Williams Mercedes 19

+0.927

1:37.229

 0.016 201.828
9 Australia د. ريكاردو ألفا تاوري 3 RB Red Bull 25

+0.936

1:37.238

 0.009 201.809
10 Finland ف. بوتاس ساوبر 77 Sauber Ferrari 24

+1.228

1:37.530

 0.292 201.205
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