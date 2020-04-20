سترول: وولف والمستثمرون الجدد أكدوا على الثقة في قدرة أستون على النجاح

أكّدت أستون مارتن يوم الجمعة أنّ طرحًا للأسهم من أجل رفع مستوى التمويل، والذي تمّ إكماله صباح اليوم الإثنين، قد تضمّن استثمارًا من شركة "إسته أيه ام" المحدودة التي يُديرها وولف.

وشملت حصّة وولف في الأساس 4.77 بالمئة من أسهم أستون مارتن، لكن وعقب طرح الأسهم تراجعت تلك النسبة لتصل 0.95 بالمئة.

وقد تمّ توضيح أنّ قرار وولف الاستثمار في أستون مارتن هو شخصي بحت، وتمّ بمباركة شركة دايملر التي تملك أسهمًا كذلك في شركة السيارات. حيث ما يزال وولف كذلك ملتزمًا بمستقبله في مرسيدس.

وضمن معرض حديثه اليوم مع تعافي سعر سهم أستون مارتن بعض الشيء بعد التراجع الأخير، قال سترول أنّ نجاح عملية طرح الأسهم قد جعلته متفائلًا للغاية حيال مستقبل الشركة.

فقال: "طموحنا للشركة كبير، واضح ولا يُضاهيه سوى إصرارنا على النجاح. عملية طرح الأسهم والاستثمار الذي قمت به سويًا مع شركائي هنا قد أسس أمنًا ماليًا وثقة لنا في المشروع".

وأضاف: "يُمكننا الآن التركيز على برامج التسويق والهندسة التي ستُمكن أستون مارتن من أن تصبح إحدى أبرز العلامات التجارية للسيارات الفارهة في العالم".

ومع توقّف إنتاج أستون مارتن من السيارات بسبب أزمة تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19" عالميًا، قال سترول أنّ الأشهر القليلة المُقبلة ستتمحور حول إعادة بناء المشروع، لكنّه واثق أنّه وبحلول 2021 ستكون الأمور أفضل بكثير وأنّ الفريق المصنعي لأستون في الفورمولا واحد سيصل على شبكة الانطلاق كفريق ذي تنافسية عالية للغاية.

"سنقوم بإعادة بناء المشروع في العالم الأوّل" قال سترول الذب أوضح توجّه التركيز المبدئي نحو الشروع في إنتاج سيارات الدفع الرباعي "اس يو في" وطراز "دي بي اكس" الفاره.

وأكمل: "في الأشهر التالية، ومع بداية خروج العالم من أزمة وباء كورونا، سنبدأ في تنشيط مبادراتنا التسويقية لمواصلة بناء الطريق الذي سنسير فيه".

واختتم: "في 2021، ستأخذ أستون مارتن مكانها في عالم الفورمولا واحد كفريق مصنعي تنافسي للغاية للمرّة الأولى من أكثر 60 عامًا. حيث سيمنحنا ذلك منصّة تسويقية عالمية ضخمة لتعزيز علامتنا التجارية والتفاعل مع زبائننا وشركائنا حول العالم".

جديرٌ بالذكر أنّ سترول قد أشار إلى أنّ الشركة تقيّم الآن تعيين عدد من المدارء غير التنفيذيين كذلك.