فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
الحدث التالي خلال
65 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
72 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
86 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
30 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
100 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
128 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
135 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
الحدث التالي خلال
149 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
156 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
الحدث التالي خلال
170 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
184 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
191 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
205 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
219 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

سترول: وولف والمستثمرون الجدد أكدوا على الثقة في قدرة أستون على النجاح

المشاركات
التعليقات
سترول: وولف والمستثمرون الجدد أكدوا على الثقة في قدرة أستون على النجاح
20-04-2020

قال لورنس سترول الرئيس التنفيذي لأستون مارتن بأنّ الثقة التي أبداها المستثمرون في الشركة - بما فيهم مدير فريق مرسيدس في الفورمولا واحد توتو وولف - قد مثّلت برهانًا على قدرة صانع السيارات الرياضية البريطاني على تحقيق النجاح كمشروع تجاري وضمن رحلته في الفئة الملكة كذلك.

أكّدت أستون مارتن يوم الجمعة أنّ طرحًا للأسهم من أجل رفع مستوى التمويل، والذي تمّ إكماله صباح اليوم الإثنين، قد تضمّن استثمارًا من شركة "إسته أيه ام" المحدودة التي يُديرها وولف.

وشملت حصّة وولف في الأساس 4.77 بالمئة من أسهم أستون مارتن، لكن وعقب طرح الأسهم تراجعت تلك النسبة لتصل 0.95 بالمئة.

وقد تمّ توضيح أنّ قرار وولف الاستثمار في أستون مارتن هو شخصي بحت، وتمّ بمباركة شركة دايملر التي تملك أسهمًا كذلك في شركة السيارات. حيث ما يزال وولف كذلك ملتزمًا بمستقبله في مرسيدس.

اقرأ أيضاً:

وضمن معرض حديثه اليوم مع تعافي سعر سهم أستون مارتن بعض الشيء بعد التراجع الأخير، قال سترول أنّ نجاح عملية طرح الأسهم قد جعلته متفائلًا للغاية حيال مستقبل الشركة.

فقال: "طموحنا للشركة كبير، واضح ولا يُضاهيه سوى إصرارنا على النجاح. عملية طرح الأسهم والاستثمار الذي قمت به سويًا مع شركائي هنا قد أسس أمنًا ماليًا وثقة لنا في المشروع".

وأضاف: "يُمكننا الآن التركيز على برامج التسويق والهندسة التي ستُمكن أستون مارتن من أن تصبح إحدى أبرز العلامات التجارية للسيارات الفارهة في العالم".

ومع توقّف إنتاج أستون مارتن من السيارات بسبب أزمة تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19" عالميًا، قال سترول أنّ الأشهر القليلة المُقبلة ستتمحور حول إعادة بناء المشروع، لكنّه واثق أنّه وبحلول 2021 ستكون الأمور أفضل بكثير وأنّ الفريق المصنعي لأستون في الفورمولا واحد سيصل على شبكة الانطلاق كفريق ذي تنافسية عالية للغاية.

"سنقوم بإعادة بناء المشروع في العالم الأوّل" قال سترول الذب أوضح توجّه التركيز المبدئي نحو الشروع في إنتاج سيارات الدفع الرباعي "اس يو في" وطراز "دي بي اكس" الفاره.

اقرأ أيضاً:

وأكمل: "في الأشهر التالية، ومع بداية خروج العالم من أزمة وباء كورونا، سنبدأ في تنشيط مبادراتنا التسويقية لمواصلة بناء الطريق الذي سنسير فيه".

واختتم: "في 2021، ستأخذ أستون مارتن مكانها في عالم الفورمولا واحد كفريق مصنعي تنافسي للغاية للمرّة الأولى من أكثر 60 عامًا. حيث سيمنحنا ذلك منصّة تسويقية عالمية ضخمة لتعزيز علامتنا التجارية والتفاعل مع زبائننا وشركائنا حول العالم".

جديرٌ بالذكر أنّ سترول قد أشار إلى أنّ الشركة تقيّم الآن تعيين عدد من المدارء غير التنفيذيين كذلك.

المقال التالي
فيتيل قد يجدد عقده مع فيراري قبل انطلاق موسم 2020

المقال السابق

فيتيل قد يجدد عقده مع فيراري قبل انطلاق موسم 2020
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

منصة السباق

جائزة فرنسا الكبرى

جائزة فرنسا الكبرى

٢٥ يونيو - ٢٨ يونيو
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

وولف يشتري أسهماً في أستون مارتن

2
فورمولا 1

لوكلير يُحقّق الفوز الثاني على التوالي في سلسلة الجوائز الكبرى الافتراضيّة الرسميّة

3
فورمولا 1

تحليل: لماذا لم تصل مهمة فيتيل في فيراري إلى نهايتها بعد؟

4
فورمولا 1

معرض صور: جميع الفائزين بجائزة الصين الكبرى

5
فورمولا 1

فيتيل يخوض محادثات مع فيراري لخفض مرتبه استجابة لفيروس كورونا

أحدث ملفات الفيديو

قناة 01:41
فورمولا 1

قناة "أف-داكت" لفريق مكلارين

سبعة من أغرب الرعاة في تاريخ الفورمولا واحد 08:28
فورمولا 1

سبعة من أغرب الرعاة في تاريخ الفورمولا واحد

لفات أسطورية: إيرتون سينا في دونينغتون 1993 01:59
فورمولا 1

لفات أسطورية: إيرتون سينا في دونينغتون 1993

السير ستيرلينغ موس ضمن رالي مونتي كارلو 1967 03:51
فورمولا 1

السير ستيرلينغ موس ضمن رالي مونتي كارلو 1967

ستيرلينغ موس: حياة السباقات 03:41
فورمولا 1

ستيرلينغ موس: حياة السباقات

أحدث الأخبار

فيتيل قد يجدد عقده مع فيراري قبل انطلاق موسم 2020
F1

فيتيل قد يجدد عقده مع فيراري قبل انطلاق موسم 2020

لوكلير يُحقّق الفوز الثاني على التوالي في سلسلة الجوائز الكبرى الافتراضيّة الرسميّة
F1

لوكلير يُحقّق الفوز الثاني على التوالي في سلسلة الجوائز الكبرى الافتراضيّة الرسميّة

معرض صور: جميع الفائزين بجائزة الصين الكبرى
F1

معرض صور: جميع الفائزين بجائزة الصين الكبرى

تحليل: لماذا لم تصل مهمة فيتيل في فيراري إلى نهايتها بعد؟
F1

تحليل: لماذا لم تصل مهمة فيتيل في فيراري إلى نهايتها بعد؟

اختبار: هل بوسعكم معرفة أرقام سائقي الفورمولا واحد لموسم 2020؟
F1

اختبار: هل بوسعكم معرفة أرقام سائقي الفورمولا واحد لموسم 2020؟

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
٢٥ يونيو - ٢٨ يونيو
تذاكر
٢ يوليو - ٥ يوليو
تذاكر
١٦ يوليو - ١٩ يوليو
تذاكر
٣٠ يوليو - ٢ أغسطس
تذاكر
٢٧ أغسطس - ٣٠ أغسطس
تذاكر
٣ سبتمبر - ٦ سبتمبر
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.