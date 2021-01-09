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سترول: نتائج 2020 أجابت على أسئلتي الخاصة بشأن قدراتي في الفورمولا واحد

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سترول: نتائج 2020 أجابت على أسئلتي الخاصة بشأن قدراتي في الفورمولا واحد

يشعر لانس سترول بأنّ تأدياته في 2020 ساعدت في الإجابة على "الكثير من الأسئلة طرحها على نفسه" حول قدراته وبناء ثقته بنفسه على متن سيارة جيّدة من ريسينغ بوينت.

تمتع سترول بأفضل موسم له في الفورمولا واحد العام الماضي، حيث صعد في مناسبتين إلى منصّة التتويج وحقق أول قطب انطلاق له في طريقه لتسجيل نقاطٍ أكثر من مواسمه الثلاثة الماضية مجتمعة.

وقد ساعد الكندي فريقه ريسينغ بوينت على حصد المركز الرابع في بطولة الصانعين، حيث خسر المركز الثالث بفارق طفيف لصالح مكلارين، بعد منافسة حامية على صدارة مجموعة الوسط.

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هذا وأحرزت ريسينغ بوينت خطوة كبيرة إلى الأمام في 2020، وذلك بعد استلهام تصميم سيارتها "آر.بي20" من تصميم سيارة مرسيدس الفائزة باللقب في 2019 "دبليو 10"، إلى جانب الاستفادة من الاستقرار المالي عقب استحواذ لورنس سترول على الفريق في 2018.

وقد أوضح سترول الإبن أنّ سيارة ريسينغ بوينت لموسم 2020 كانت "بفارق كبير" أفضل سيارة قادها خلال مسيرته في الفورمولا واحد، والتي ساعدت على بناء ثقته بقدارته الخاصة بعد معاناته على سيارات أسوأ لناحية الأداء، وتحديدًا ويليامز.

فقال: "إذا ما حظيت بسيارة جيدة، فستحصد نتائج جيّدة، ومن ثمّ تقوم ببناء ثقتك بنفسك من خلال ذلك".

وأضاف: "في بعض الأحيان عندما تواجدت على سيارة سيئة، فإنّ ذلك عاد بالضرر عليّ بطريقة أو بأخرى. ولا سيّما في بداية مسيرتك، حيث لا تعلم ماهية شعور التواجد على سيارة جيّدة حتى تجلس خلف مقود واحدة، إذ تبدأ في التشكيك بقدراتك، وهل أنت سائق جيّد كالآخرين المتواجدين على سيارات جيّدة، كونك فقط لا تعلم ذلك الشعور".

وتابع: "أعتقد بأنّني برهنت الكثير لنفسي هذا العام، وأجبت على الكثير من الأسئلة التي سبق وطرحتها على نفسي في المواسم الماضية حتى حظيت بفرصة الجلوس خلف مقود سيارة تؤدّي بالفعل".

وقد اعترف سترول بأنّ تأدياته السابقة جعلته يطرح على نفسه "أبسط الأسئلة حول قدارته في الفورمولا واحد".

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حيث قال: "هل أنا قادر على تسجيل نتائج جيّدة؟ على أن أنهي في المقدمة؟ هل أنا قادر على التأهّل في الأمام؟ حيث أنّك لا تحصد تلك النتائج. كما كنت أتساءل ما هو شعور التواجد على سيارة تنافسية؟ إلى أي مدى ستكون أفضل؟، حيث لم أعرف ذلك حتى العام الماضي، وإدراكي لمدى الفارق وكيف أن بوسعي بناء ثقتي على سيارة جيّدة".

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