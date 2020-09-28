سترول: "من السخف" عدم معاقبة لوكلير في روسيا

كان الكندي في الجهة الخارجية مع الاتجاه نحو المنعطف الرابع في اللفة الافتتاحية من سباق جائزة روسيا الكبرى، بينما كان لوكلير إلى الجهة الداخلية منه، وتلامست السيارتان في مخرج المنعطف، حيث خسر سترول السيطرة على سيارته لتنزلق وترتطم بالحائط.

وتمت ملاحظة الحادثة من قبل الحكام، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار بشأنها.

وتابع أصيل موناكو سباقه لينهي سادساً، لكن سترول بالمقابل انتقد قرار الحكام بعدم اتخاذ أي قرار، وذلك خلال كلامه مع قناة "سكاي اف1".

فقال: "أنا متفاجئ للغاية لأنه لم يتلق أية عقوبة. لقد منحته مساحة كبيرة، وأكملتُ كامل المنعطف من الجهة الخارجية، لكنه ارتطم بالقسم الخلفي الأيمن من سيارتي".

وأكمل: "منحته المساحة الكاملة بأقصى ما بوسعي، لقد كانت حادثة مؤسفة. لكنه كان بوسعه تفاديها، لم يكن مضطراً للخروج بشكل عريض والارتطام بي. من السخف عدم تلقيه أية عقوبة".

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بالمقابل، قدم زميله سيرجيو بيريز سباقاً قوياً أنهاه بالمركز الرابع، حيث أكمل القسم الأول الأطول بين جميع السائقين الذين بدؤوا سباقهم على الإطارات اللينة مع 23 لفة.

وحين سُئِل عن الكيفية التي يعتقد بأن سباقه كان ليسير بها لولا تلك الحادثة، أجاب سترول: "أعتقد بأن الاحتمالات كانت مفتوحة. أعتقد أننا كنا بالمركز السابع حينها، وقدمت انطلاقة رائعة، وكنا نستعمل إطارات جيدة، لذا ما حصل مؤسف حقاً".

وتيرة بيريز القوية إضافة إلى إدارته الممتازة لإطارات "سوفت" ساعدته على تعويض انطلاقته الضعيفة، والتي أرجعته خلف سائقي رينو، حيث عاد إلى المركز الذي تأهل فيه.

فقال: "ما عدا الانطلاقة، كل شيء كان جيداً. خسرتُ مركزي لصالح سيارتي رينو".

وأكمل: "لحسن الحظ، أعتقد أن إدارتي كانت جيدة جداً للإطارات خلال القسم الأول، وذلك عملياً ما حسّن سباقنا".

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ونجح بيريز بتجاوز دانيال ريكاردو حيث وصف حركة التجاوز بأنها كانت فرصة وحيدة.

فقال: "رأيته يعاني مع إطاراته، وكان من المهم الاقتراب منه وتجاوزه سريعاً. وسار كل شيء على ما يرام".

واختتم: "المركز الرابع كان أقصى إمكانياتنا، على أمل أن تمنحنا التحديثات الجديدة فرصة المنافسة على منصة التتويج".