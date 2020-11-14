سترول "مصدوم" من تحقيق قطب الانطلاق الأول في تركيا

في ظل تأثّر تصفيات السبت على حلبة اسطنبول بارك بعدد من الأعلام الحمراء، حافظ سترول على رباطة جأشه، حيث ساعده انتقال إلى إطارات "إنترميديت" في انتزاع صدارة الأزمنة في المراحل الأخيرة من القسم الثالث للتصفيات.

وقد أكمل الكندي - الذي لم يسجّل ولو نقطة وحيدة منذ صعوده على منصّة التتويج في جائزة إيطاليا الكبرى في سبتمبر/أيلول الماضي - التصفيات بفارق 0.290 ثانية أمام ماكس فيرشتابن الذي بدا مسيطرًا على مجريات الحصّة في وقت مبكر.

وضمن معرض حديثه عقب التصفيات، قال سترول أنّه لا يستطيع تصديق ما حدث، ولا سيّما وأنّ فريقه ريسينغ بوينت لم يبدُ تنافسيًا للغاية في التجارب الحرة.

"أنا مصدوم ومتفاجئ. لم أتوقّع أن نتواجد في المقدمة بعد التجارب الحرة الثالثة" قال سترول.

وأضاف: "كان هنالك الكثير من الأمور التي لم نكن متأكدين منها بالتوّجه إلى التصفيات. لم نبدُ تنافسيين للغاية في التجارب الحرة الثالثة، لكنني سعيد جدًا الآن. تمكنت بالفعل من تقديم لفة سريعة في النهاية. كنت تحت الكثير من الضغط وكانت أمامي محاولة واحدة فقط، كوننا بدأنا على إطارات الأمطار".

وتابع: "انتقلنا بعد ذلك إلى إطارات إنترميديت وكانت أمامي لفة واحدة حيث التفت سيارة فالتيري أمامي، ومن ثمّ لفة أخرى في النهاية. لكنني تمتعت بالثقة في السيارة وتمكنت من تجاوز كل منعطف على النحو الأمثل".

واختتم: "يالها من طريقة رائعة للعودة بعد بضعة أسابيع صعبة، حيث خضنا جولات صعبة منذ موجيللو. أحظى بشعور جيّد للغاية الآن".