سترول مسرور لإنهاء سباق موناكو بعد الحفف الجانبية التي "لخبطت دماغه"

التقطت عدسات الكاميرا سيارة سترول وهي تقفز على الحفف الجانبية في المكان الذي تعرض فيه شارل لوكلير سائق فيراري إلى حادث تسبب بإيقاف التصفيات خلال قسمها الثالث.

وفي المرة الثانية، لامس سترول الجهة الداخلية للحاجز من اليمين، وهو أمر - كما حصل مع لوكلير - عادة ما يعني فشل السائق في توجيه السيارة ضمن المنعطف بالتالي التوجه للارتطام بالحاجز.

لكن سترول تمكن من إنقاذ السيارة، واستعمل استراتيجية مختلفة عبر إطالة القسم الأول على إطارات "هارد"، ليتقدم من المركز 13 إلى الثامن مع عبور خط النهاية ليعزز نتيجة زميله سيباستيان فيتل الذي حقق المركز الخامس.

حيث قال سترول في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" معلقاً على قفز السيارة فوق الحفف الجانبية: "لقد تلخبط دماغي بعض الشيء!".

وأكمل: "لقد تفاجأت بعض الشيء. اعتقدت أن سباقي قد انتهى حقاً، بعد المرة الثانية".

وتابع: "تمكنت نوعاً ما من الحفاظ على السيارة في المرة الأولى، لكن المرة الثانية تعرضتُ لاحتكاك ونعلم ما يجري في مثل هذه الحالة (التعرض لحادثة)، لكنني كنت مسروراً للغاية بما حصل. تفاديتُ ذلك".

وأشار سترول إلى أنه كان قلقاً حيال الإطارات القاسية وخسارته للمراكز خلال محاولاته إيصالها إلى الحرارة المناسبة.

فقال: "لم يكن وضعاً مثالياً. لكنني حصلت على انطلاقة جيدة للغاية. ولم يتمكن السائقون أمامي على الإطارات اللينة من الابتعاد كثيراً".

وأردف: "بشكل عام، لم يكن الوضع بالسوء الذي كنت أتخيله".

وتابع: "أعتقد أن سباقنا كان من اللفة 50 إلى 60 على الإطارات القاسية، مع أمل دخول سيارة الأمان أو حصول أي شيء آخر. تمكنا من التقدم على الآخرين عبر تأخير وقفة الصيانة، إستيبان (أوكون) وأنطونيو (جيوفينازي)".

واستطرد: "لم أكن أتوقع ذلك قبل السباق. توقعت أن تكون وتيرتنا جيدة خلال القسم الثاني، وربما الاستفادة من سيارة أمان أو ما شابه".

من جهة أخرى، أشار سترول أن نتيجته الجيدة تعززت بفضل مشاكل منافسيه، من بينهم لوكلير حامل قطب الانطلاق الأول.

مؤكداً أنه ما زال أمام أستون مارتن بعض العمل لناحية الثبات في الأداء.