تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / التحديثات التي فشلت في مساعدة مرسيدس على الفوز بسباق موناكو التالي / أليسون: على مرسيدس أن تعرف لماذا تمثّل موناكو "شوكة في قدم" الفريق
فورمولا 1 / جائزة موناكو الكبرى أخبار

سترول مسرور لإنهاء سباق موناكو بعد الحفف الجانبية التي "لخبطت دماغه"

قال لانس سترول سائق أستون مارتن أن قفز السيارة على الحفف الجانبية خلال سباق جائزة موناكو الكبرى، "لخبط دماغه"، حيث كان يعتقد أنها ستتسبّب بانسحابه.

سترول مسرور لإنهاء سباق موناكو بعد الحفف الجانبية التي "لخبطت دماغه"

التقطت عدسات الكاميرا سيارة سترول وهي تقفز على الحفف الجانبية في المكان الذي تعرض فيه شارل لوكلير سائق فيراري إلى حادث تسبب بإيقاف التصفيات خلال قسمها الثالث.

وفي المرة الثانية، لامس سترول الجهة الداخلية للحاجز من اليمين، وهو أمر - كما حصل مع لوكلير - عادة ما يعني فشل السائق في توجيه السيارة ضمن المنعطف بالتالي التوجه للارتطام بالحاجز.

لكن سترول تمكن من إنقاذ السيارة، واستعمل استراتيجية مختلفة عبر إطالة القسم الأول على إطارات "هارد"، ليتقدم من المركز 13 إلى الثامن مع عبور خط النهاية ليعزز نتيجة زميله سيباستيان فيتل الذي حقق المركز الخامس.

حيث قال سترول في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" معلقاً على قفز السيارة فوق الحفف الجانبية: "لقد تلخبط دماغي بعض الشيء!".

وأكمل: "لقد تفاجأت بعض الشيء. اعتقدت أن سباقي قد انتهى حقاً، بعد المرة الثانية".

وتابع: "تمكنت نوعاً ما من الحفاظ على السيارة في المرة الأولى، لكن المرة الثانية تعرضتُ لاحتكاك ونعلم ما يجري في مثل هذه الحالة (التعرض لحادثة)، لكنني كنت مسروراً للغاية بما حصل. تفاديتُ ذلك".

اقرأ أيضاً:

وأشار سترول إلى أنه كان قلقاً حيال الإطارات القاسية وخسارته للمراكز خلال محاولاته إيصالها إلى الحرارة المناسبة.

فقال: "لم يكن وضعاً مثالياً. لكنني حصلت على انطلاقة جيدة للغاية. ولم يتمكن السائقون أمامي على الإطارات اللينة من الابتعاد كثيراً".

وأردف: "بشكل عام، لم يكن الوضع بالسوء الذي كنت أتخيله".

وتابع: "أعتقد أن سباقنا كان من اللفة 50 إلى 60 على الإطارات القاسية، مع أمل دخول سيارة الأمان أو حصول أي شيء آخر. تمكنا من التقدم على الآخرين عبر تأخير وقفة الصيانة، إستيبان (أوكون) وأنطونيو (جيوفينازي)".

واستطرد: "لم أكن أتوقع ذلك قبل السباق. توقعت أن تكون وتيرتنا جيدة خلال القسم الثاني، وربما الاستفادة من سيارة أمان أو ما شابه".

من جهة أخرى، أشار سترول أن نتيجته الجيدة تعززت بفضل مشاكل منافسيه، من بينهم لوكلير حامل قطب الانطلاق الأول.

مؤكداً أنه ما زال أمام أستون مارتن بعض العمل لناحية الثبات في الأداء.

اقرأ أيضاً:

المشاركات
التعليقات
التحديثات التي فشلت في مساعدة مرسيدس على الفوز بسباق موناكو

المقال السابق

التحديثات التي فشلت في مساعدة مرسيدس على الفوز بسباق موناكو

المقال التالي

أليسون: على مرسيدس أن تعرف لماذا تمثّل موناكو "شوكة في قدم" الفريق

أليسون: على مرسيدس أن تعرف لماذا تمثّل موناكو "شوكة في قدم" الفريق
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة موناكو الكبرى
قائمة السائقين لانس سترول
قائمة الفرق أستون مارتن رايسينغ

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

التحديثات التي فشلت في مساعدة مرسيدس على الفوز بسباق موناكو

21س
2
فورمولا 1

تحليل: لماذا يجب على الفورمولا واحد التخلّي عن نقطة أسرع لفة في السباقات؟

3
فورمولا 1

أليسون: على مرسيدس أن تعرف لماذا تمثّل موناكو "شوكة في قدم" الفريق

4
بطولة الشرق الأوسط للراليات

انطلاقة رالي الأردن الدولي 2021 في البحر الميت مساء يوم الخميس

5
فورمولا 1

هاميلتون ممتنّ "للأيام السيئة" مثل موناكو للتعلم منها

أحدث الأخبار
فيراري: الأداء القويّ على السرعات البطيئة "ليس مسلمًا به" بعد أدائنا في موناكو
فورمولا 1

فيراري: الأداء القويّ على السرعات البطيئة "ليس مسلمًا به" بعد أدائنا في موناكو

17د
لوكلير "ليس قاسيًا للغاية على نفسه" إثر حادثه في تصفيات موناكو
فورمولا 1

لوكلير "ليس قاسيًا للغاية على نفسه" إثر حادثه في تصفيات موناكو

أليسون: على مرسيدس أن تعرف لماذا تمثّل موناكو "شوكة في قدم" الفريق
فورمولا 1

أليسون: على مرسيدس أن تعرف لماذا تمثّل موناكو "شوكة في قدم" الفريق

سترول مسرور لإنهاء سباق موناكو بعد الحفف الجانبية التي "لخبطت دماغه"
فورمولا 1

سترول مسرور لإنهاء سباق موناكو بعد الحفف الجانبية التي "لخبطت دماغه"

التحديثات التي فشلت في مساعدة مرسيدس على الفوز بسباق موناكو
فورمولا 1

التحديثات التي فشلت في مساعدة مرسيدس على الفوز بسباق موناكو

21س
أحدث ملفات الفيديو
وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى 02:38
فورمولا 1
08-05-2021

معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى

هاميلتون يتلقى جائزة 00:32
فورمولا 1
08-05-2021

هاميلتون يتلقى جائزة "لاوروس" للمرة الثالثة

لانس سترول More from
لانس سترول
سترول: فيتيل "متمرّس للغاية" في بياناته حول سيارة أستون مارتن
فورمولا 1

سترول: فيتيل "متمرّس للغاية" في بياناته حول سيارة أستون مارتن

سترول: كانت هناك فرص ضائعة في موسم 2020
فورمولا 1

سترول: كانت هناك فرص ضائعة في موسم 2020

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

أستون مارتن رايسينغ More from
أستون مارتن رايسينغ
أستون مارتن: تأثير الأجنحة المرنة قد يصل إلى 0.5 ثانية جائزة موناكو الكبرى
فورمولا 1

أستون مارتن: تأثير الأجنحة المرنة قد يصل إلى 0.5 ثانية

زافناور: على أستون مارتن إدراك أن المركز الثالث "خطوة بعيدة المنال" جائزة موناكو الكبرى
فورمولا 1

زافناور: على أستون مارتن إدراك أن المركز الثالث "خطوة بعيدة المنال"

فرق الفورمولا واحد لا تعتقد أن أستون مارتن تمتلك حجة مقنعة للاعتراض على قوانين الانسيابية
فورمولا 1

فرق الفورمولا واحد لا تعتقد أن أستون مارتن تمتلك حجة مقنعة للاعتراض على قوانين الانسيابية

الأكثر شعبية اليوم

التحديثات التي فشلت في مساعدة مرسيدس على الفوز بسباق موناكو
فورمولا 1 فورمولا 1

التحديثات التي فشلت في مساعدة مرسيدس على الفوز بسباق موناكو

تحليل: لماذا يجب على الفورمولا واحد التخلّي عن نقطة أسرع لفة في السباقات؟
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: لماذا يجب على الفورمولا واحد التخلّي عن نقطة أسرع لفة في السباقات؟

أليسون: على مرسيدس أن تعرف لماذا تمثّل موناكو "شوكة في قدم" الفريق
فورمولا 1 فورمولا 1

أليسون: على مرسيدس أن تعرف لماذا تمثّل موناكو "شوكة في قدم" الفريق

انطلاقة رالي الأردن الدولي 2021 في البحر الميت مساء يوم الخميس
بطولة الشرق الأوسط للراليات بطولة الشرق الأوسط للراليات

انطلاقة رالي الأردن الدولي 2021 في البحر الميت مساء يوم الخميس

هاميلتون ممتنّ "للأيام السيئة" مثل موناكو للتعلم منها
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون ممتنّ "للأيام السيئة" مثل موناكو للتعلم منها

ماركو: فيرشتابن بلغ مستوى مختلفًا من النضج
فورمولا 1 فورمولا 1

ماركو: فيرشتابن بلغ مستوى مختلفًا من النضج

من هم أغنى الأشخاص في الفورمولا واحد؟
فورمولا 1 فورمولا 1

من هم أغنى الأشخاص في الفورمولا واحد؟

ماهو محور عمود الدفع وكيف تأثّر في حادث لوكلير
فورمولا 1 فورمولا 1

ماهو محور عمود الدفع وكيف تأثّر في حادث لوكلير

أحدث الأخبار

فيراري: الأداء القويّ على السرعات البطيئة "ليس مسلمًا به" بعد أدائنا في موناكو
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري: الأداء القويّ على السرعات البطيئة "ليس مسلمًا به" بعد أدائنا في موناكو

لوكلير "ليس قاسيًا للغاية على نفسه" إثر حادثه في تصفيات موناكو
فورمولا 1 فورمولا 1

لوكلير "ليس قاسيًا للغاية على نفسه" إثر حادثه في تصفيات موناكو

أليسون: على مرسيدس أن تعرف لماذا تمثّل موناكو "شوكة في قدم" الفريق
فورمولا 1 فورمولا 1

أليسون: على مرسيدس أن تعرف لماذا تمثّل موناكو "شوكة في قدم" الفريق

سترول مسرور لإنهاء سباق موناكو بعد الحفف الجانبية التي "لخبطت دماغه"
فورمولا 1 فورمولا 1

سترول مسرور لإنهاء سباق موناكو بعد الحفف الجانبية التي "لخبطت دماغه"

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.