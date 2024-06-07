سترول متحدياً: يقولون أن ألونسو ممتاز وقد تفوقتُ عليه في الجولات الأخيرة

لطالما تلقى سترول انتقادات بناءً على أدائه، وحقيقة أنهُ ابن مالك الفريق، لورانس سترول. ويبدو أن الكيل قد طفح لدى الكندي، الذي تكلم حول هذه الفكرة في تصريح لمنصة "TSN".

ومنذ بداية الموسم حاول سترول تقديم أفضل ما بوسعه، حيث أنهى سباق البحرين الافتتاحي بالمركز العاشر مباشرة خلف ألونسو.

لكنه واجه صعوبات في السعودية، قبل أن ينهي سباق أستراليا أمام ألونسو بمركزين، وعاد للتراجع خلف الإسباني بفارق واضح في اليابان والصين وميامي.

في إيمولا، أنهى السباق ضمن مراكز النقاط بينما واجه ألونسو صعوبات كبيرة بعد الانطلاق من خط الحظائر.

أما في موناكو، فلم تكن السيارة تنافسية لينهي السائقان خارج مراكز النقاط، لكن ألونسو أمام سترول بالمركزين 11 و14 على التوالي.

رغم ذلك، يرى سترول أن وتيرته كانت سريعة في الجولات الأخيرة وأنه تفوق على زميله المخضرم عدة مرات.

فقال: "إنه بطل عالم مرتين، ويراه الناس على أنه من أهم سائقي الفورمولا واحد، ونحن متعادلان في التصفيات 4-4".

وأكمل: "الإحصائيات قد تكون مخادعة لأنك في بعض الأحيان تعاني من مشاكل في المحرك".

وأردف: "هذا ما يقد يتسبب في فوارق النقاط بنهاية الموسم".

وتابع: "بالنظر إلى الجولات الأخيرة، أعتقد أنني كنتُ قوياً".

واسترسل: "حين أنظر إلى وتيرتي الآن وسرعتي، كما قلتُ متعادلان في التصفيات 4-4".

واختتم: "يقول الناس أنه سائق ممتاز للغاية وقد تفوقتُ عليه في الجولات الأخيرة.. يمكنكم استنتاج ما تريدون من هذا!".