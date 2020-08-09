سترول مالك ريسينغ بوينت "مذهول" من افتقار منافسيه للروح الرياضية

صرّح سترول كذلك بأنّه "مذهول" بالطريقة التي عمدت بها فيراري، مكلارين، رينو وويليامز إلى الاستئناف على قرار المراقبين يوم الجمعة الماضية، متهمًا إياهم "بالافتقار للروح الرياضية".

وقد تمّ تغريم ريسينغ بوينت 400 ألف يورو وشطب 15 نقطة من رصيدها في بطولة الصانعين، لكنّ المراقبين أقرّوا سماحهم للفريق بمواصلة استخدام تصميم قنوات تهوية المكابح الحالي فيما تبقى من الموسم.

وقد أعلنت أربعة فرق منافسة نيتها التقدم باستئناف على قرار المراقبين إثر عدم رضاهم عن العقوبة الموقّعة على الفريق المتمركز في سيلفرستون، بينما ستتقدم ريسينغ بوينت كذلك باستئناف من أجل إثبات براءة الفريق.

وقد أدلى سترول بتصريحاته تلك ضمن بيان أصدره في سيلفرستون صباح اليوم الأحد، حيث قال: "عادة لا أتحدث علانية، مع ذلك، فإنّني غاضب للغاية من أيّة تلميحات تشير إلى أنّنا ارتكبنا غشًا بأيّة طريقة. ولا سيمّا من خلال تلك التعليقات التي أدلى بها منافسونا".

وأضاف: "لم أغش مطلقًا في أي أمر في حياتي. تلك الاتهامات غير مقبولة بالمرة وعارية من الصحة. نزاهتي ونزاهة فريقي فوق الشبهات. جميع من في ريسينغ بوينت صُدموا وشعروا بالإحباط من حكم فيا".

وتابع: "هذا الفريق، ومع الأسماء المختلفة التي شارك تحتها، نافس في الفورمولا واحد لأكثر من 30 عامًا، واليوم يوظف 500 شخص، حيث لطالما كنّا من المصنعين وسنواصل ذلك في المستقبل".

وأكمل: "خلال هذه السنوات، كان ذلك الفريق صاحب الفرص الأقل، والذي يضغط ويشق طريقه عبر مجموعة رائعة من الأشخاص. وكان رابع أفضل فريق بين 2016 و2018، وهو يعمل بأقل ميزانية بين منافسيه، ونجح رغم ذلك بالصعودة إلى منصّة التتويج بشكل منتظم".

وأردف: "الآن وبعد خروجه من أزمة الحراسة القضائية، والاستقرار الحالي والاستثمارات الجديدة، لا يجب أن تكون تنافسيّة هذا الفريق مفاجئة لأيّ أحد. بات بمقدور ذلك الفريق إدراك قدراته ويجب أن يتم الاحتفاء بأدائه القوي لا العكس".

واسترسل: "إنّهم يزجّون باسمنا في الوحل، ولن أقف مكتوف الأيدي ولن أقبل ذلك. أنوي اتّخاذ كل الإجراءات الضرورية لإثبات براءتنا، فقد عمل فريقي دون كلل من أجل تقديم سيارة تنافسيّة. أنا منزعج جدًا من افتقار منافسينا للروح الرياضية بهذا الشكل".

واختتم: "أتفهم وجود فيا ضمن وضع صعب ومعقّد للعديد من الأسباب، لكنّني كذلك أحترم وأقدّر جهودهم لمحاولة إيجاد حل يكون في صالح الرياضة بأفضل شكل".