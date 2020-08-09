فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
03 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الذكرى الـ 70
07 أغسطس
السباق خلال
00 ساعات
:
34 دقيقة
:
48 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث التالي خلال
4 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث التالي خلال
18 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث التالي خلال
25 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة توسكاني الكبرى
11 سبتمبر
الحدث التالي خلال
32 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
17 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث التالي خلال
46 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
08 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث التالي خلال
60 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
74 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
82 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
27 نوفمبر
الحدث التالي خلال
109 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

سترول مالك ريسينغ بوينت "مذهول" من افتقار منافسيه للروح الرياضية

المشاركات
التعليقات
سترول مالك ريسينغ بوينت "مذهول" من افتقار منافسيه للروح الرياضية
09-08-2020

عمد لورانس سترول مالك فريق ريسينغ بوينت لنفي أيّة تلميحات بأنّ فريقه قد اتّجه للغش عبر استخدام تصاميم قنوات تهوية المكابح الخاصة بسيارة مرسيدس "دبليو10" من العام الماضي على سيارته لهذا العام "آر بي20"، قائلًا بأنّه "سيتّخذ كل الإجراءات الضرورية لإثبات براءة فريقه".

صرّح سترول كذلك بأنّه "مذهول" بالطريقة التي عمدت بها فيراري، مكلارين، رينو وويليامز إلى الاستئناف على قرار المراقبين يوم الجمعة الماضية، متهمًا إياهم "بالافتقار للروح الرياضية".

وقد تمّ تغريم ريسينغ بوينت 400 ألف يورو وشطب 15 نقطة من رصيدها في بطولة الصانعين، لكنّ المراقبين أقرّوا سماحهم للفريق بمواصلة استخدام تصميم قنوات تهوية المكابح الحالي فيما تبقى من الموسم.

اقرأ أيضاً:

وقد أعلنت أربعة فرق منافسة نيتها التقدم باستئناف على قرار المراقبين إثر عدم رضاهم عن العقوبة الموقّعة على الفريق المتمركز في سيلفرستون، بينما ستتقدم ريسينغ بوينت كذلك باستئناف من أجل إثبات براءة الفريق.

وقد أدلى سترول بتصريحاته تلك ضمن بيان أصدره في سيلفرستون صباح اليوم الأحد، حيث قال: "عادة لا أتحدث علانية، مع ذلك، فإنّني غاضب للغاية من أيّة تلميحات تشير إلى أنّنا ارتكبنا غشًا بأيّة طريقة. ولا سيمّا من خلال تلك التعليقات التي أدلى بها منافسونا".

وأضاف: "لم أغش مطلقًا في أي أمر في حياتي. تلك الاتهامات غير مقبولة بالمرة وعارية من الصحة. نزاهتي ونزاهة فريقي فوق الشبهات. جميع من في ريسينغ بوينت صُدموا وشعروا بالإحباط من حكم فيا".

وتابع: "هذا الفريق، ومع الأسماء المختلفة التي شارك تحتها، نافس في الفورمولا واحد لأكثر من 30 عامًا، واليوم يوظف 500 شخص، حيث لطالما كنّا من المصنعين وسنواصل ذلك في المستقبل".

وأكمل: "خلال هذه السنوات، كان ذلك الفريق صاحب الفرص الأقل، والذي يضغط ويشق طريقه عبر مجموعة رائعة من الأشخاص. وكان رابع أفضل فريق بين 2016 و2018، وهو يعمل بأقل ميزانية بين منافسيه، ونجح رغم ذلك بالصعودة إلى منصّة التتويج بشكل منتظم".

وأردف: "الآن وبعد خروجه من أزمة الحراسة القضائية، والاستقرار الحالي والاستثمارات الجديدة، لا يجب أن تكون تنافسيّة هذا الفريق مفاجئة لأيّ أحد. بات بمقدور ذلك الفريق إدراك قدراته ويجب أن يتم الاحتفاء بأدائه القوي لا العكس".

اقرأ أيضاً:

واسترسل: "إنّهم يزجّون باسمنا في الوحل، ولن أقف مكتوف الأيدي ولن أقبل ذلك. أنوي اتّخاذ كل الإجراءات الضرورية لإثبات براءتنا، فقد عمل فريقي دون كلل من أجل تقديم سيارة تنافسيّة. أنا منزعج جدًا من افتقار منافسينا للروح الرياضية بهذا الشكل".

واختتم: "أتفهم وجود فيا ضمن وضع صعب ومعقّد للعديد من الأسباب، لكنّني كذلك أحترم وأقدّر جهودهم لمحاولة إيجاد حل يكون في صالح الرياضة بأفضل شكل".

أوكون المُحبط: سباق سيلفرستون سيكون "حرباً"

المقال السابق

أوكون المُحبط: سباق سيلفرستون سيكون "حرباً"
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

"من واجب" فيراري دعم فيتيل الذي يُعاني
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

"من واجب" فيراري دعم فيتيل الذي يُعاني

فيرشتابن في طليعة المُشيدين بهلكنبرغ: "يستحق بالتأكيد التواجد في الفورمولا واحد"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن في طليعة المُشيدين بهلكنبرغ: "يستحق بالتأكيد التواجد في الفورمولا واحد"

سترول مالك ريسينغ بوينت "مذهول" من افتقار منافسيه للروح الرياضية
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
11د

سترول مالك ريسينغ بوينت "مذهول" من افتقار منافسيه للروح الرياضية

فيتيل يشرح موقف ركوبه السيارة مع مدير فريق ريسينغ بوينت بعد جائزة بريطانيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل يشرح موقف ركوبه السيارة مع مدير فريق ريسينغ بوينت بعد جائزة بريطانيا

ريسينغ بوينت حصلت على قنوات مكابح مرسيدس في يناير كقطع غيار للتجارب الشتوية
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ريسينغ بوينت حصلت على قنوات مكابح مرسيدس في يناير كقطع غيار للتجارب الشتوية

لوكلير: المركز الثامن في التصفيات يعكس سرعة فيراري الحقيقيّة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

لوكلير: المركز الثامن في التصفيات يعكس سرعة فيراري الحقيقيّة

أوكون المُحبط: سباق سيلفرستون سيكون "حرباً"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

أوكون المُحبط: سباق سيلفرستون سيكون "حرباً"

مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2020

أحدث الأخبار

سترول مالك ريسينغ بوينت "مذهول" من افتقار منافسيه للروح الرياضية
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
11د

سترول مالك ريسينغ بوينت "مذهول" من افتقار منافسيه للروح الرياضية

أوكون المُحبط: سباق سيلفرستون سيكون "حرباً"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

أوكون المُحبط: سباق سيلفرستون سيكون "حرباً"

"من واجب" فيراري دعم فيتيل الذي يُعاني
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

"من واجب" فيراري دعم فيتيل الذي يُعاني

فيرشتابن في طليعة المُشيدين بهلكنبرغ: "يستحق بالتأكيد التواجد في الفورمولا واحد"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن في طليعة المُشيدين بهلكنبرغ: "يستحق بالتأكيد التواجد في الفورمولا واحد"

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

"من واجب" فيراري دعم فيتيل الذي يُعاني

2
فورمولا 1

فيرشتابن في طليعة المُشيدين بهلكنبرغ: "يستحق بالتأكيد التواجد في الفورمولا واحد"

3
فورمولا 1

سترول مالك ريسينغ بوينت "مذهول" من افتقار منافسيه للروح الرياضية

11د
4
فورمولا 1

فيتيل يشرح موقف ركوبه السيارة مع مدير فريق ريسينغ بوينت بعد جائزة بريطانيا

5
فورمولا 1

ريسينغ بوينت حصلت على قنوات مكابح مرسيدس في يناير كقطع غيار للتجارب الشتوية

أحدث ملفات الفيديو

أفضل 10 سائقي فورمولا واحد بريطانيين في التاريخ 12:39
فورمولا 1

أفضل 10 سائقي فورمولا واحد بريطانيين في التاريخ

أهم مجريات سباق سيلفرستون 2020: توقفات وانثقابات ودراما 09:04
فورمولا 1

أهم مجريات سباق سيلفرستون 2020: توقفات وانثقابات ودراما

لماذا تم حظر الناشر النافخ المزدوج في الفورمولا واحد؟ 07:09
فورمولا 1

لماذا تم حظر الناشر النافخ المزدوج في الفورمولا واحد؟

تاريخ أستون مارتن في الفورمولا واحد 04:14
فورمولا 1

تاريخ أستون مارتن في الفورمولا واحد

أروع لحظات جائزة إسبانيا الكبرى 04:46
فورمولا 1

أروع لحظات جائزة إسبانيا الكبرى

أحدث الأخبار

سترول مالك ريسينغ بوينت "مذهول" من افتقار منافسيه للروح الرياضية
فورمولا 1

سترول مالك ريسينغ بوينت "مذهول" من افتقار منافسيه للروح الرياضية

أوكون المُحبط: سباق سيلفرستون سيكون "حرباً"
فورمولا 1

أوكون المُحبط: سباق سيلفرستون سيكون "حرباً"

"من واجب" فيراري دعم فيتيل الذي يُعاني
فورمولا 1

"من واجب" فيراري دعم فيتيل الذي يُعاني

فيرشتابن في طليعة المُشيدين بهلكنبرغ: "يستحق بالتأكيد التواجد في الفورمولا واحد"
فورمولا 1

فيرشتابن في طليعة المُشيدين بهلكنبرغ: "يستحق بالتأكيد التواجد في الفورمولا واحد"

ريسينغ بوينت حصلت على قنوات مكابح مرسيدس في يناير كقطع غيار للتجارب الشتوية
فورمولا 1

ريسينغ بوينت حصلت على قنوات مكابح مرسيدس في يناير كقطع غيار للتجارب الشتوية

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.