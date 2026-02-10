تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فورمولا 1 إطلاق أستون مارتن

سترول مازحًا: "ربما سيفوز راسل بفارق 30 ثانية" مع قوانين الفورمولا 1 الجديدة

مزح لانس سترول بأن جورج راسل لن يمانع خفض التروس على الخطوط المستقيمة إذا كان مهيمنًا هذا الموسم.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
لانس سترول، أستون مارتن

لانس سترول، أستون مارتن

الصورة من قبل: أندي هون

قبل انطلاق الموسم في ملبورن، بدأت قوانين الفورمولا 1 الجديدة تثير الكثير من الجدل في خط الحظائر، حيث أصبحت إدارة الطاقة الكلمة الأبرز. ويتعين على السائقين إدارة 350 كيلوواط من الطاقة الكهربائية القادمة من نظام استعادة الطاقة الحركية "إم جي يو-كي" بأكبر قدر من الفاعلية، ما قد يخلق بعض الجوانب غير الطبيعية خلف المقود.

وأكد جورج راسل أن خفض التروس على الخطوط المستقيمة – وهو سيناريو حذر منه ماكس فيرستابن قبل عدة أعوام – لا يزال ممكنًا. ومع ذلك، لم يرَ سائق مرسيدس أن الأمر غير طبيعي، وقارنه بخفض التروس في سيارة طرق عند صعود مرتفع. كما يتوقع عدة سائقين، من بينهم إستيبان أوكون، اعتماد أسلوب "الرفع والتخفيف" خلال لفات التصفيات.

من جانبه، أكمل لانس سترول لفتين تحضيريتين فقط خلال تجارب برشلونة القصيرة، ما يعني أنه لا يمتلك صورة واضحة بعد عن القوانين الجديدة. لكن عندما طُرحت تصريحات راسل خلال إطلاق أستون مارتن في السعودية، ضحك السائق الكندي.

أستون مارتن AMR26

إطلاق أستون مارتن
أستون مارتن AMR26

إطلاق أستون مارتن
فرناندو ألونسو، أستون مارتن ريسينغ

إطلاق أستون مارتن
لانس سترول، أستون مارتن ريسينغ

إطلاق أستون مارتن
الكشف عن شعار أستون مارتن

إطلاق أستون مارتن
لانس سترول، أستون مارتن ريسينغ

إطلاق أستون مارتن
جيسيكا هوكينز، أستون مارتن ريسينغ

إطلاق أستون مارتن
جاك كروفورد، أستون مارتن ريسينغ

إطلاق أستون مارتن
فرناندو ألونسو، أستون مارتن ريسينغ

إطلاق أستون مارتن
لانس سترول، أستون مارتن ريسينغ

إطلاق أستون مارتن
لانس سترول، أستون مارتن ريسينغ

إطلاق أستون مارتن
فرناندو ألونسو، أستون مارتن ريسينغ

إطلاق أستون مارتن
ماري بينت، أستون مارتن ريسينغ

إطلاق أستون مارتن
أستون مارتن AMR26

إطلاق أستون مارتن
لانس سترول، أستون مارتن ريسينغ

إطلاق أستون مارتن
لانس سترول، أستون مارتن ريسينغ

إطلاق أستون مارتن
لانس سترول، أستون مارتن ريسينغ

إطلاق أستون مارتن
فرناندو ألونسو، أستون مارتن ريسينغ

إطلاق أستون مارتن
أستون مارتن AMR26

إطلاق أستون مارتن
فرناندو ألونسو، أستون مارتن ريسينغ

إطلاق أستون مارتن
فورمولا 1
20

وقال: "أنا متأكد أن جورج، عندما يفوز ربما بالسباق في أستراليا بفارق 30 ثانية على متن سيارة مرسيدس، لن يمانع خفض التروس على الخطوط المستقيمة أو الرفع والتخفيف كثيرًا. ربما يغير رأيه حينها".

وعند سؤاله عما إذا كان يتوقع حقًا أن تكون مرسيدس متقدمة إلى هذا الحد في بداية الموسم، أجاب سترول قائلًا: "عادة مع القوانين الجديدة يكون هناك دائمًا تباعد كبير في الأداء. لا أملك كرة سحرية، لكن ربما".

وبشكل عام، لا يُعد سترول من أكبر المؤيدين للاتجاه الذي تسير فيه الفورمولا 1 حاليًا.

حيث قال: "بالنسبة لي، قلت ذلك منذ فترة طويلة، أعتقد أنه سيكون من الجميل امتلاك محركات احتراق طبيعي مع وقود اصطناعي، لكنني لا أضع القوانين، أنا فقط أقود السيارات".

وأكمل: "للأسف، أعتقد أن رياضة المحركات اتجهت أكثر نحو طاقة البطارية. منذ أن كنت هنا، خلال الأعوام العشرة الماضية، حتى في السباق، كل شيء يتعلق بإدارة الوقود وإدارة الإطارات، حيث لا تقود بأقصى سرعة. مع الإطارات الحالية، حتى في كثير من لفات التصفيات وفي ظروف معينة، لا تقود بأقصى سرعة".

واختتم: "كنت أحب أن أكون في حقبة من الفورمولا 1 نرى فيها سباقات كما في الماضي مع إعادة التزود بالوقود، وسيارات خفيفة، وإطارات جيدة، حيث يكون الدفع دائمًا بأقصى حد. لكن للأسف، لسنا هناك اليوم. لكن من ينطلق أولًا في أستراليا، أنا متأكد أنه لن يمانع ذلك".

