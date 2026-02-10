سترول مازحًا: "ربما سيفوز راسل بفارق 30 ثانية" مع قوانين الفورمولا 1 الجديدة
مزح لانس سترول بأن جورج راسل لن يمانع خفض التروس على الخطوط المستقيمة إذا كان مهيمنًا هذا الموسم.
لانس سترول، أستون مارتن
الصورة من قبل: أندي هون
قبل انطلاق الموسم في ملبورن، بدأت قوانين الفورمولا 1 الجديدة تثير الكثير من الجدل في خط الحظائر، حيث أصبحت إدارة الطاقة الكلمة الأبرز. ويتعين على السائقين إدارة 350 كيلوواط من الطاقة الكهربائية القادمة من نظام استعادة الطاقة الحركية "إم جي يو-كي" بأكبر قدر من الفاعلية، ما قد يخلق بعض الجوانب غير الطبيعية خلف المقود.
وأكد جورج راسل أن خفض التروس على الخطوط المستقيمة – وهو سيناريو حذر منه ماكس فيرستابن قبل عدة أعوام – لا يزال ممكنًا. ومع ذلك، لم يرَ سائق مرسيدس أن الأمر غير طبيعي، وقارنه بخفض التروس في سيارة طرق عند صعود مرتفع. كما يتوقع عدة سائقين، من بينهم إستيبان أوكون، اعتماد أسلوب "الرفع والتخفيف" خلال لفات التصفيات.
من جانبه، أكمل لانس سترول لفتين تحضيريتين فقط خلال تجارب برشلونة القصيرة، ما يعني أنه لا يمتلك صورة واضحة بعد عن القوانين الجديدة. لكن عندما طُرحت تصريحات راسل خلال إطلاق أستون مارتن في السعودية، ضحك السائق الكندي.
إطلاق أستون مارتن
إطلاق أستون مارتن
إطلاق أستون مارتن
إطلاق أستون مارتن
إطلاق أستون مارتن
إطلاق أستون مارتن
إطلاق أستون مارتن
إطلاق أستون مارتن
إطلاق أستون مارتن
إطلاق أستون مارتن
إطلاق أستون مارتن
إطلاق أستون مارتن
إطلاق أستون مارتن
إطلاق أستون مارتن
إطلاق أستون مارتن
إطلاق أستون مارتن
إطلاق أستون مارتن
إطلاق أستون مارتن
إطلاق أستون مارتن
إطلاق أستون مارتن
وقال: "أنا متأكد أن جورج، عندما يفوز ربما بالسباق في أستراليا بفارق 30 ثانية على متن سيارة مرسيدس، لن يمانع خفض التروس على الخطوط المستقيمة أو الرفع والتخفيف كثيرًا. ربما يغير رأيه حينها".
وعند سؤاله عما إذا كان يتوقع حقًا أن تكون مرسيدس متقدمة إلى هذا الحد في بداية الموسم، أجاب سترول قائلًا: "عادة مع القوانين الجديدة يكون هناك دائمًا تباعد كبير في الأداء. لا أملك كرة سحرية، لكن ربما".
وبشكل عام، لا يُعد سترول من أكبر المؤيدين للاتجاه الذي تسير فيه الفورمولا 1 حاليًا.
حيث قال: "بالنسبة لي، قلت ذلك منذ فترة طويلة، أعتقد أنه سيكون من الجميل امتلاك محركات احتراق طبيعي مع وقود اصطناعي، لكنني لا أضع القوانين، أنا فقط أقود السيارات".
وأكمل: "للأسف، أعتقد أن رياضة المحركات اتجهت أكثر نحو طاقة البطارية. منذ أن كنت هنا، خلال الأعوام العشرة الماضية، حتى في السباق، كل شيء يتعلق بإدارة الوقود وإدارة الإطارات، حيث لا تقود بأقصى سرعة. مع الإطارات الحالية، حتى في كثير من لفات التصفيات وفي ظروف معينة، لا تقود بأقصى سرعة".
واختتم: "كنت أحب أن أكون في حقبة من الفورمولا 1 نرى فيها سباقات كما في الماضي مع إعادة التزود بالوقود، وسيارات خفيفة، وإطارات جيدة، حيث يكون الدفع دائمًا بأقصى حد. لكن للأسف، لسنا هناك اليوم. لكن من ينطلق أولًا في أستراليا، أنا متأكد أنه لن يمانع ذلك".
شارك أو احفظ هذه القصّة
باتريزي: بوسع أنتونيللي منافسة راسل
وولف: راسل يستحق أن يكون المرشح الأبرز في 2026
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
أستون مارتن تبدأ موسمها في 2026 مع الكشف عن الألوان الجديدة
فاولز: تصميم نيوي لسيارة "إيه إم آر26" مثير جدًا للإعجاب
أستون مارتن تعترف: سنستغرق وقتاً للتأقلم مع هوندا
أحدث الأخبار
هاميلتون يشيد بعرض باد باني في السوبر بول: "أحد أهم العروض في التاريخ"
سترول مازحًا: "ربما سيفوز راسل بفارق 30 ثانية" مع قوانين الفورمولا 1 الجديدة
مدير أعمال لويس هاميلتون السابق ينضم إلى فريق كاديلاك
لماذا لا تستهدف كاديلاك حصد النقاط في الفورمولا 1 عام 2026
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات