سترول لن يشارك في سباق سنغافورة بعد الحادثة العنيفة خلال التصفيات

صعدت سيارة سترول على الحفف الجانبية وفقد السيطرة عليها لترتطم بالحائط بعنف قبل الارتداد إلى المسار مهشّمة بالكامل.

وحصلت هذه الحادثة التي أطاحت بالإطار الأمامي كذلك، خلال اللحظات الأخيرة من عمر القسم الأول للتصفيات، ما أدى لرفع العلم الأحمر.

وبينما لم يتعرض سترول لإصابات خطيرة، لكن الفريق أكد أن الكندي ما زال يشعر بالألم، علاوة على العمل الكبير المطلوب لإصلاح السيارة المحطمة، ما دفع الفريق لاتخاذ قرار عدم إشراكه بالسباق.

وصدر بيان من فريق أستون مارتن، جاء فيه: "بعد حادثة لانس في التصفيات، خرج كل من لانس وفريق أستون مارتن أرامكو كوغنيزانت للفورمولا واحد بقرار مشترك، بعدم المشاركة في السباق".

وأكمل البيان: "واجه الفريق مهمة صعبة للغاية بإصلاح السيارة، كما أن لانس ما زال يشعر بالألم بعد ارتطام بهذه الشدة. وسينقل لانس تركيزه حالياً إلى التعافي الكامل قبل جائزة اليابان الكبرى".

وأكد مايك كراك مدير الفريق بأن سترول سيركز على الاستعداد الكامل لمنافسات جولة اليابان المقبلة.

فقال: "شعر الفريق بأكمله بالارتياح لسلامة لانس بعد تلك الحادثة، لكنه ما زال يشعر بتأثيراتها خاصة وأن الارتطام كان عنيفاً".

وتابع: "أولويتنا هي ضمان تعافيه الكامل والسريع. لذا قررنا سوية بعدم إشراكه في السباق، والتركيز بدلاً من ذلك على العودة خلف المقود لجائزة اليابان الكبرى".

من جهته، شرح سترول بعد الحادثة أن هناك عدة عوامل ساهمت فيما حصل من بينها خسارة الوقت بسبب قيام "فيا" بوزن سيارته، وكذلك الزحام، الهواء المتسخ والتحضير السيء للإطارات.

نتيجة لذلك، ستشارك أستون مارتن بسيارة واحدة فقط خلال سباق سنغافورة، مع فرناندو ألونسو.