سترول: كانت هناك فرص ضائعة في موسم 2020

سجل الكندي أول قطب انطلاق أول له مع فريقه ريسينغ بوينت خلال جائزة تركيا الكبرى الموسم المنصرم، كما أحرز منصتي تتويج كذلك.

يرى الكندي أنه كانت هناك فرص ضائعة خلال الموسم المنصرم، خاصة مع الحظ السيء عبر عدوى فيروس كورونا التي تعرض لها.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "حققنا بعض النتائج الجيدة: عدة مرات في المركز الرابع، عدة منصات تتويج، قطب انطلاق أول والذي كان أحد أهم إنجازاتنا للموسم المنصرم".

وأكمل: "أعتقد أننا كذلك أضعنا بعض الفرص مع السيارة. لقد كانت سيارتنا تنافسية، لكن هناك عدة عوامل تدخلت لتغيير سير الأمور".

وأشار سترول إلى حقيقة أن النصف الأول للموسم كان جيداً للغاية بالنسبة له، حيث انتقل مؤقتاً إلى مركز أفضل البقية ضمن ترتيب بطولة السائقين خلف لويس هاميلتون، فالتيري بوتاس وماكس فيرشتابن.

لكن وبعد منصة التتويج في جائزة إيطاليا الكبرى، تراجعت نتائجه كثيراً سواء عبر الانسحابات، الحوادث أو التغيب، ما كان يعني عدم تسجيله للنقاط طوال خمسة سباقات.

"في النصف الأول للموسم، وصلتُ إلى المركز الرابع ضمن بطولة السائقين بفارق جيد أمام البقية خلفي" قال سترول.

وأكمل: "بعد الانثقاب في موجيللو، بدأت النتائج بالتهاوي لناحية النقاط".

وأردف: "كانت هناك الكثير من الفرص في بعضٍ من تلك السباقات. في موجيللو، كنا نتجه لتحقيق منصة تتويج قبل التعرض للانثقاب. من ثم أصبتُ بعدوى كورونا وتغيبت عن سباق نوربورغرينغ".

وأضاف: "إضافة إلى بعض الانسحابات المؤسفة، وبالتالي لم أسجل النقاط".

واختتم: "لذا، كانت هناك فرص ضائعة، مع ذلك كان موسماً ممتعاً وجيداً. المنافسةُ بسيارةٍ في المقدمة طوال الوقت، ذلك رائع".