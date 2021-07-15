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سترول: فيتيل "موظفنا الأكثر تكلفة يقوم بعمل رائع" بالرغم من البداية الصعبة

يرى لورانس سترول أن سيباستيان فيتيل يقوم بعمل رائع مع أستون مارتن، مشيراً إلى أن بداية موسمه البطيئة مردّها إلى قلة التجارب على السيارة.

سترول: فيتيل "موظفنا الأكثر تكلفة يقوم بعمل رائع" بالرغم من البداية الصعبة

بعد خروجه من فيراري، وقع بطل العالم أربع مرات عقداً مع أستون مارتن لموسم 2021، ليقود إلى جانب لانس سترول.

وعانى فيتيل من موسم صعب في البداية، إذ لم يتمكن من إكمال المسافة المطلوبة خلال التجارب الشتوية ولم يسجل أية نقاط خلال السباقات الأربعة الأولى.

لكن الألماني عاد لاحقاً مع أداء مثير للإعجاب متقدماً إلى المركز الخامس في موناكو، قبل أن يهدي أستون مارتن أول منصة تتويج هذا الموسم في أذربيجان مع المركز الثاني.

وضمن معرض كلامه مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، وصف سترول مالك فريق أستون مارتن فيتيل بأنه "أكثر موظفينا تكلفة"، لكنه مسرور من أدائه حتى الآن في الموسم.

فقال: "بدأ بشكل بطيء، لكنه رفع سرعته حالياً".

وأكمل: "أعتقد أن البداية البطيئة مردها المشاكل التي واجهناها خلال التجارب الشتوية، مع وقت قليل جداً مع السيارة في تلك الأيام الثلاثة".

وتابع: "لمدة يوم ونصف من أصل ثلاثة، أعتقد أننا عانينا من جميع أنواع المشاكل مع السيارة. لذا كان وقته مع السيارة قليلاً".

وأردف: "إنه الموظف الأكثر تكلفة، لكنني أعتقد أنه يقوم بعمل رائع".

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ويشعر سترول أن الفريق يمتلك تشكيلة مثالية من السائقين تجمع بين خبرة بطل العالم والموهبة الصافية في ابنه لانس.

وكان سترول الابن قد أحرز قطب الانطلاق الأول في تركيا الموسم الماضي إضافة إلى منصتي تتويج، لكنه لم ينجح هذا العام بتحقيق مركز أفضل من الثامن.

وحين سُئِل إن كان يعتقد بأن لانس قد يكون الحلقة الأضعف في طموح أستون مارتن بتحقيق بطولة العالم خلال المواسم الخمسة المقبلة، ردّ سترول بأن ابنه يقوم "بعمل مذهل".

فقال: "إنه بعمر 22 عاماً فقط. سواء لناحية أدائه أو مع تحقيقه لقطب انطلاق أول وعدة منصات تتويج، إلا أنه يتنافس الآن مع سيباستيان وأعتقد أنهما تقريباً متعادلان".

واختتم: "لذا، ليست لدي أية مخاوف حيال قلة أداء لانس. مع تقدمه أكثر سيحظى بالمزيد من الخبرة. سيصبح أقوى، وليست لدي أية مخاوف على الإطلاق".

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