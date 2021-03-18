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سترول: فيتيل "متمرّس للغاية" في بياناته حول سيارة أستون مارتن

قال لانس سترول أنّ زميله الجديد في صفوف أستون مارتن سيباستيان فيتيل "متمرّس للغاية" في بياناته حول السيارة، وذلك بعد حصّة التجارب الشتوية الأولى التي خاضاها سويًا في البحرين الأسبوع الماضي.

سترول: فيتيل "متمرّس للغاية" في بياناته حول سيارة أستون مارتن

انضمّ فيتيل إلى سترول ضمن صفوف الفريق المعادة تسميته إلى أستون مارتن لموسم 2021 بعد رحيل بطل العالم أربع مرات عن فريقه السابق فيراري.

وقد سارع فيتيل بالتأقلم مع الأمور الجديدة المحيطة به هذا العام، تاركًا انطباعات إيجابية في الفريق، وجالبًا معه خبرة الفوز بالألقاب إلى الفريق للمرة الأولى.

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كما تسجّل تلك المرة الأولى أيضاً التي يعمل فيها سترول مع بطل عالم، إذ سبق وصرّح فيتيل بأنّه سيكون سعيدًا بتوفير النصيحة والإرشاد والقيام بدور المعلّم.

وقد استهلّ سترول وفيتيل شراكتهما الجديدة الأسبوع الماضي على مدار أيام التجارب الشتوية الثلاثة في البحرين، حيث ظهرت سيارة الفريق الجديدة "أيه.ام.آر21" للعلن للمرة الأولى.

وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن تجربته الأولى في العمل مع فيتيل خلال التجارب، أوضح سترول أنّه لاحظ بالفعل خبرة الألماني من خلال بياناته حول السيارة الجديدة.

فقال: "إنه يملك معرفة كبيرة عندما يتعلق الأمر بسلوك السيارة، وما يريده منها، كما أنّ تعليقاته متمرسة وحكيمة للغاية".

وأضاف: "كما يملك الكثير من الخبرة وهو سائق موهوب للغاية بالتأكيد. ما يزال الوقت مبكرًا، حيث أثق في أنني سأعرفه على نحوٍ أفضل بكثير خلال الأسابيع القليلة المُقبلة عندما نبدأ السباقات ونتواجد على الحلبة في ذات الوقت مع برنامجين متشابهين".

وتابع: "سنكون قادرَين على الأرجح على الارتباط أكثر بتلعيقات بعضنا البعض وكذلك البيانات التي نقدمها للفريق، كما سنملك فكرة أفضل بكثير حول ما نتحدث عنه سويًا".

في المقابل، وجد سترول كذلك أنّ البيانات والخبرة التي جلبها فيتيل عملت في الاتجاه المعاكس، بالنظر إلى خبرة الكندي داخل الفريق ومع سيارة "آر.بي20" التي تعدّ سيارة هذا العام "أيه.ام.آر21" نسخة مطوّرة منها.

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حيث قال: "لدي بضع سنوات الخبرة مع هذا الفريق، لذلك فأنا بالتأكيد أكثر تأقلمًا منه مع هذه السيارة وكيفية عمل الفريق".

وأكمل: "هو ما يزال يحاول التأقلم مع الكثير من الأمور ويتعلّم عن كيفية عمل الفريق والسيارة، الكثير من الأزرار الجديدة والجوانب المختلفة أمامه".

واختتم: " نحن في موقعين مختلفين، لكنني واثق أن بمقدورنا توجيه هذا الفريق في الطريق الصائب واستخلاص الأفضل من السيارة هذا العام".

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