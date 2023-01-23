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سترول: فريق أستون مارتن القديم لم يكن ليقلب تأخّر الأداء في 2022

يعتقد لانس سترول أنّ فريق أستون مارتن القديم لم يكن ليكون قادرًا على تقديم هكذا تعافٍ على صعيد الأداء مثل الذي قدّمه في الموسم المنقضي من بطولة العالم للفورمولا واحد.

سترول: فريق أستون مارتن القديم لم يكن ليقلب تأخّر الأداء في 2022

مع انطلاق حقبة المؤثّرات الأرضيّة، وجدت أستون مارتن خصائص سيارتها غير متناسبة مع القوانين الجديدة.

وبشكلٍ مماثلٍ لمرسيدس، فقد توقّع الفريق توليد الكثير من الارتكازيّة عندما تكون السيارة قريبة للغاية من سطح المسار، لكنّها اكتشفت أنّ ظاهرة الارتدادات منعتها من تشغيل سيارتها عند أدنى ارتفاعٍ تريده.

واضطرّ الفريق لرفع السيارة كثيرًا، وهو ما كان يعني تضحيتها بالكثير من الأداء نتيجة لذلك.

ودفعت تلك المشاكل الفريق للسعي وراء تصميمٍ بديل، حيث قدّم بالفعل سيارة مختلفة في جائزة إسبانيا الكبرى.

وساعد ذلك الفريق على التعافي في ما تبقى من الموسم، حيث تمكّن من التقدّم إلى المركز السابع في ترتيب بطولة الصانعين.

وكانت تلك خطوة جيّدة بما فيه الكفاية على الأرجح لإقناع فرناندو ألونسو بالانضمام إلى الفريق لموسم 2023.

وقال سترول حول ذلك لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد بأنّ الفريق تطوّر كثيرًا".

وأضاف: "أعتقد بأنّ الفريق السابق – قبل بضعة أعوام – كان ليُواجه موقفًا صعبًا للغاية لإخراجنا من تلك الحفرة التي وجدنا فيها أنفسنا في بداية العام".

وأضاف: "أعتقد بأنّ هناك تغييرات كبيرة أُحدثت الآن. جلبنا سيارة مختلفة بالكامل في برشلونة ومن ثمّ وفّرنا التحديثات. وجدنا أنفسنا في موقعٍ أفضل بكثيرٍ من السابق في بعض السباقات فجأة".

وأكمل: "لا أعتقد بأنّنا كنّا لنتواجد في ذلك الموقع قبل بضعة أعوامٍ مضت وأن نتمكّن من إخراج أنفسنا. لذا أعتقد بأنّنا حقّقنا تقدّمًا ضخمًا من تلك الناحية".

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