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سترول: فريقنا في الفورمولا واحد "حجر الأساس" لخطط أستون مارتن المستقبلية

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سترول: فريقنا في الفورمولا واحد "حجر الأساس" لخطط أستون مارتن المستقبلية
04-03-2020

قال لورانس سترول مالك فريق ريسينغ بوينت أنّ فريقه سيكون "حجر الأساس" لخطط أستون مارتن المستقبلية عندما يحصل على التعريف المصنعي في 2021.

بات سترول صاحب أسهم تجارية ضمن مجموعة أستون مارتن لاغوندا في يناير/كانون الثاني الماضي، إلى جانب تحالف من المستثمرين، كما سيشغل قريبًا منصب الرئيس التنفيذي للشركة.

وضمن معرض حديثه خلال مقطع فيديو حلّ مكان حدث كان مخططًا له في معرض جينيف للسيارات - وكجزء من إطلاق سيارة "في12 سبيدستر" - شدّد سترول على مدى أهمية فريقه للتسابق ضمن استراتيجية أستون المستقبلية.

وقد سبق وكشف أوتمار زافناور مدير فريق ريسينغ بوينت أنّ 100 من مصممي أستون الذي عملوا سابقًا في ريد بُل للتكنولوجيا سينتقلون إلى منشآة الفورمولا واحد الجديدة للفريق في سيلفرستون، عندما يتمّ الانتهاء منها العام المُقبل.

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وقد أوضح سترول أنّ برنامج الفورمولا واحد يتواجد في قلب خططه التسويقية لأستون.

"كرئيس تنفيذي سأكون مسؤولاً عن الاستراتيجية التي سنعتمدها" قال سترول، مُضيفًا: "حجر الأساس في هذه الاستراتيجية هو إعادة أستون مارتن كفريق مصنعي في الفورمولا واحد على شبكة انطلاق موسم 2021، والعمل تحت علامتها التجارية، وذلك من أجل الوصول لجمهور يبلغ 2 مليار متابع سنويًا، والتفاعل مع زبائننا وترفيههم في 22 موقع حول العالم".

وتابع: "إنّه أمر مثير لكلّ الأطراف، وينبغي أن يعزّز من بناء علامتنا التجارية عالميًا، ويسمح لنا بتحقيق طموحنا بأنّ تصبح أستون مارتن العلامة التجارية للسلع الفاخرة البارزة على مستوى العالم".

وأردف: "أعتقد بأنّ الأمر أكثر من مجرّد الترويج لسيارات الطرقات، حيث يمنحنا ذلك الفرصة لمقابلة وتحيّة عملائنا، وعرض طرازاتنا الجديدة عليهم، وجعلهم يختبرون نهاية الأسبوع في عالم أستون مارتن".

واختتم: "الآن ومع فرصة عودة أستون مارتن كفريق مصنعي في 2021، وأن تكون قادرة على مشاركة التقنيات من فريقنا في الفورمولا واحد مع مشروعاتنا لسيارات الطرقات، أعتقد بأنّ ذلك سيكون نجاحًا إضافيًا تحتاجه أستون من أجل إكمال نطاقها والعودة إلى جذورها في التسابق".

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