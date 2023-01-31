سترول: طبيعة ألونسو "الشرسة" تمثل حافزاً بالنسبة لي
قال لانس سترول سائق أستون مارتن في الفورمولا واحد أن طبيعة زميله المستقبلي فرناندو ألونسو الشرسة، ستمثل حافزاً بالنسبة له في موسم 2023 المقبل.
اكتسب ألونسو بطل العالم مرتين في الفئة الأولى، سمعة طوال مسيرته الطويلة بأنه منافس شرس للغاية ولا يرحم حين يتعلق الأمر بتحقيق أهدافه.
لكن وبينما كانت هناك حالات تسببت فيها تصرفاته بصراعات داخلية ضمن الفرق التي شارك معها، يرى سترول بأن صفات الإسباني ستدفعه نحو تقديم أقصى ما بوسعه.
فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "القيادة من دون زميل يدفعك إلى الحدود القصوى، ليست بالأمر الممتع".
وتابع: "أعتقد أن ما تريده كسائق هو زميل يمتلك أداء في القمة. ذلك يعني بأنك حين تجاريه أو تتفوق عليه فإنك في أقوى حالاتك".
وأردف: "وهذا ما يرغب به الفريق كذلك، زميلان يدفعان بعضهما البعض لاستخلاص أقصى ما يمكن من السيارة والحزمة المتوفرة".
لانس سترول، سيباستيان فيتيل، أستون مارتن
تصوير: صور موتورسبورت
بالمقابل، أوضح سترول بأنه لا يعرف ألونسو جيداً قبل انضمامه إلى أستون مارتن لكنه متحمس لزمالته.
فقال: "لقد أمضينا بعض الوقت سوية تكلمنا أثناء استعراض السائقين قبل السباقات وغير ذلك. إنه شخص لطيف وسائق رائع وموهبة كبيرة".
وأردف: "من المثير على الدوام مزاملة سائق مثله، أو مثل سيباستيان (فيتيل، بطل العالم 4 مرات سائق أستون مارتن السابق الذي اعتزل السباقات)".
واختتم: "من المثير دوماً الاستماع لخبرات مثل هؤلاء السائقين أنا أتطلع قدماً بالفعل لمزاملته والعمل معه".
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