سترول: خطأ مخرج خط الحظائر كلّفني الفوز في الصخير

كان الكندي أمام إستيبان أوكون وزميله سيرجيو بيريز عندما غادر خط الحظائر عقب تغيير إطاراته للمرة الأخيرة.

لكنّه انحرف عن المسار بعض الشيء تحت الكبح بالتوجّه إلى المنعطف الأوّل في أثناء خروجه من خط الحظائر، حيث سمح ذلك لأوكون بتجاوزه.

وإثر عدم قدرته بعد ذلك على استعادة مركزه من سائق رينو، تراجع أداء سترول بعض الشيء ليقترب بيريز أكثر منه.

وبينما نافس الثلاثي على ذلك المركز، ارتكب سترول خطأ آخر وكبح بشدة عند المنعطف الرابع، ما سمح لبيريز كذلك بتجاوزه في الطريق نحو فوزه المفاجئ في الصخير.

وعلى الرُغم من أن سترول كان قادرًا على الصعود إلى منصّة التتويج في النهاية بحلوله ثالثًا، مسجّلًا منصّته الثانية لهذا الموسم، لكنّه لم يتمكن من إخفاء إحباطه عقب السباق إثر خسارته فرصة واضحة للمنافسة على الفوز.

فقال: "ما يزال جزء مني محبطًا كوني أعتقد أنّه كان بمقدوري الفوز بهذا السباق. انحرفت بعض الشيء عن المسار خلال خروجي من خط الحظائر، حيث تمكّن إستيبان من تجاوزي، ومن ثمّ لم أمتلك الوتيرة".

وأضاف: "أغلقت مكابحي بعد ذلك وسيرجيو كذلك تمكن من تجاوزي، لكنّني في الحقيق لم أحظ حينها بالوتيرة لتجاوز إستيبان. علقت هناك بعض الشيء. لكنني سعيد إجمالًا للفريق. إنها نتيجة مذهلة، حيث أنّ المركزين الأول والثالث هو ما كنا بحاجة إليه في هذه الجولة من أجل معركة البطولة".

وعند سؤاله عن الخطأ الذي ارتكبه عندما تجاوزه بيريز، قال سترول: "أعتقد أنّ تواجدي ضمن معركة مع إستيبان وسيرجيو، فقد كنت متأخرًا في الدي آر اس. سيرجيو تمكن من استغلال الفرصة ومن ثمّ كنت أدافع. لقد أخطأت تقدير الوضع، وكبحت متأخرًا بعض الشيء وأغلقت المكابح كذلك".

واختتم: "إنّه أحد هذه الأمور التي تحدث، لكنني سعيد جدًا من أجل بيريز. فقد انتظر طويلًا من أجل ذلك الفوز وقد أتى نهاية هذا الأسبوع، لذلك أنا سعيد للغاية من أجله".