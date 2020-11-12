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سترول حاول أن يكون آمنًا قدر الإمكان في واقعته مع المارشلز في إيمولا

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سترول حاول أن يكون آمنًا قدر الإمكان في واقعته مع المارشلز في إيمولا

يشعر لانس سترول أنّه كان "آمنًا قدر الإمكان" عندما عبر بقرب اثنين من المارشلز على الحلبة في إيمولا، لكنّه قال أنّه يجب التطرّق إلى الحادثة.

أظهرت مقاطع فيديو من على سيارة سترول ضمن جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى عبور الكنديّ بسرعة بجانب اثنين من المارشلز على المسار خلال فترة سيارة الأمان.

وكان سترول قد حصل على الضوء الأخضر لإرجاع نفسه إلى لفّة الصدارة وتجاوز سيارة الأمان من أجل استعادة مكانه في الخلف عندما حدثت الواقعة.

وتسبّبت تلك الواقعة في مخاوف حيال البروتوكولات المعتمدة وإجراءات السلامة التي أدّت إلى تلك الواقعة، حيث تتّجه "فيا" لمراجعة ما حدث.

وعندما سُئل عن تلك الحادثة قال سترول: "لم يتمّ تحذيري حيال ذلك، كلّا".

وأضاف: "تلقيت رسالة أنّ بوسع السيارات المتأخّرة بلفّة تجاوز سيارة الأمان واستعادة مراكزها في الخلف، لذا اتّبعت تلك التعليمات".

وأردف: "رأيت المارشلز على المسار بالطبع ورفعت قدمي عن دوّاسة الوقود فورًا وخففت سرعتي، وكنت آمنًا قدر المستطاع في ذلك الجزء من المسار".

وأكمل: "لكن لم يتمّ تحذيري ولم أتوقّع رؤية أحدٍ على المسار. لكن لحسن الحظّ لم يحدث أيّ خطبٍ هناك".

ثمّ تابع: "لكن بالتأكيد علينا تناول المسألة والتأكّد من أنّ شيئًا مماثلًا لن يحدث مجدّدًا".

من جانبه قال رومان غروجان رئيس جمعيّة سائقي الجائزة الكبرى: "لا أعلم مالذي كان من الممكن فعله على نحوٍ أفضل، لكنّني كنت متفاجئًا من وجود المارشلز على المسار في ذلك الجزء السريع".

وأكمل: "ازداد الوضع سوءًا نتيجة حقيقة أنّ تلك منطقة عمياء من المسار، وكانوا يُحاولون تنظيف المسار بأسرع ما يُمكن لاستئناف السباق".

ثمّ تابع: "سنتناول ذلك في اجتماع السائقين، وذلك كي نضمن على الأقل حصولنا على معلومات كي نعلم ما ينتظرنا أمامنا".

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