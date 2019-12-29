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سترول: "تفاصيل عديدة" وراء معاناتي في التصفيات هذا الموسم

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سترول: "تفاصيل عديدة" وراء معاناتي في التصفيات هذا الموسم
29-12-2019

قال لانس سترول أنّ "العديد من التفاصيل" كانت وراء معاناته في حصص التصفيات في المراحل الأولى من موسم 2019 في بطولة العالم للفورمولا واحد.

كان الكندي بحاجة حتّى جائزة ألمانيا الكبرى في يوليو/تموز كي يُنهي سلسلة إقصاءات من القسم الأوّل للتصفيات دامت لـ 15 جولة بدأت في جائزة الولايات المتّحدة موسم 2018 عندما كان يقود لصالح ويليامز.

وقد تجرّع سترول مرارة الهزيمة في التصفيات على يد زميله ضمن صفوف ريسينغ بوينت سيرجيو بيريز في 18 مناسبة من أصل 21 سباقًا.

وقال سترول أنّ عددًا من المشاكل المختلفة كانت السبب وراء معاناته في التصفيات على مدار الموسم.

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"الكثير من التفاصيل" قال سترول عن أسباب مشاكله في التصفيات.

وأضاف: "عانيت في بداية الموسم مع ضبط وضعي داخل السيارة، لذا لم تناسبني وضعية جلوسي داخل السيارة على نحوٍ جيّد، وقد تطلّب ذلك بضعة سباقات من أجل الوصول إلى حل، قد يبدو ذلك أمرًا سخيفًا، لكنّه حقيقي ومؤثّر".

وتابع: "فوق كلّ ذلك، تمحور الأمر حول فهم التوازن الميكانيكي للسيارة، وكذلك الانسيابي، الإعدادات التفاضلية وضبط عزم الدوران لاستخلاص أقصى أداء. نهايات الأسبوع تمرّ بسرعة كبيرة إلى حدّ أنّه وبمجرّد أن تصل إلى التصفيات ولو لم تكن في الوضع الأمثل مع السيارة، فلن يكون هنالك مجال للخطأ ولا سيّما مع التنافسية الكبيرة بين مجموعة فرق الوسط. لا يُمكن تحمّل أيّة أخطاء مع الإعدادات أو القيادة".

وأكمل: "يتمّ ترتيب كلّ هذه الأمور مع الخبرة وفهم وجهتك، إذ تصبح كيفية قيادة السيارة وضبط إعداداتها أمورًا أكثر وضوحًا، كما أعتقد أنّه ومن خلال ما مررت به على مدار الموسم، فقد قلّصت ما لديّ إلى ما أعرف أنه ينجح معي، وذلك كان أكبر تحوّل في الأداء".

وقد تمكّن سترول من حصد 21 نقطة هذا الموسم بحلوله ضمن مراكز النقاط في ست مناسبات، في حين سجّل زميله بيريز 52 نقطة في طريقه لإنهاء الموسم في المركز العاشر ضمن ترتيب السائقين.

إذ اعترف سترول بأنّه وحتّى بعد إحرازه تقدّم كبير في تأدياته ضمن التصفيات، لكنّه شعر بأنّه ما يزال يقدّم عملًا ليس جيّدًا بالقدر الكافي في أيام السبت.

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"لقد رأيت تحسّنًا منذ العطلة الصيفية في تأدياتي في التصفيات، إذ شعرت بأنّني اكتسبت الكثير من الثقة داخل السيارة وذلك أمر إيجابي دومًا" قال سترول.

واختتم: "على الجانب الآخر، كان الوضع محبطًا في النصف الثاني من الموسم، لكنّ بالتوجّه إلى الموسم المُقبل سيكون الهدف هو مواصلة العمل على أدائي في التصفيات واستخلاص المزيد من السيارة".

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