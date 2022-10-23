سترول "ترك مساحة كبيرة" لألونسو خلال حادثهما في أوستن

دخل سترول وألونسو في منافسة على المركز السابع في اللفّة الـ 22 عندما تحرّك ألونسو خارج عامل السحب وراء الكندي للشروع في تجاوزه.

وبدا أنّ سترول أقدم على حركة دفاعيّة متأخّرة، وبدا أنّه تفاعل مع الإسباني، وهو ما أدّى إلى اصطدامهما ببعضهما بقوّة ودفع سيارة ألونسو في الهواء نحو الحاجز الجانبي الأيسر، بينما التفّت سيارة سترول.

وانسحب سترول على عين المكان بسبب الضرر الكثيف، بينما عاد ألونسو إلى خطّ الحظائر وتعافى لاحقًا ليحلّ سابعًا.

وقبيل تحقيق المراقبين في الحادثة بعد السباق، شعر سترول أنّ الحادث لم يكن واضحًا مثلما بدا عليه، حيث يعتقد بأنّه ترك مساحة كبيرة لألونسو.

وعندما سُئل إن كان يعترف بتحرّكه متأخّرًا، أجاب سترول: "تحرّكت بشكلٍ متأخّرٍ بالتأكيد، لكن كان هناك فارقٌ ضخمٌ في السرعة".

وأضاف: "كنت أحاول تحديد موقعه خلفي. لكن لم يكن الأمر كما لو أنّني ضربته بجانب السيارة، حدث الاصطدام بين جناحه الأمامي والقسم الخلفي من سيارتي".

وأكمل: "لذا هناك الكثير من الجوانب التي يُمكن النظر منها إلى الحادثة. كان ذلك مؤسفًا، وكان تسابقًا متقاربًا، لكن حدث احتكاكٌ بيننا للأسف".