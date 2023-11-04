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سترول بعد المركز الثالث في تصفيات البرازيل: أستون مارتن صنعت حظها بنفسها

يرى لانس سترول أن فريقه أستون مارتن "صنع حظه بنفسه" بعد التأهل في صف الانطلاق الثاني خلال تصفيات سباق جائزة البرازيل الكبرى الرئيسي للفورمولا واحد.

خلدون يونس
الكاتب خلدون يونس
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لانس سترول، أستون مارتن

خلال القسم الثالث من تصفيات البرازيل الرئيسية ظهرت غيوم داكنة للغاية منذرة بهطول الأمطار بشكل مفاجئ نوعاً ما بالتالي خرج السائقون لتسجيل أسرع لفة ممكنة قبل ذلك.

وتمكن سترول من التفوق على زميله فرناندو ألونسو خلال اللفة السريعة، بينما بدأت حالة المسار تسوء بشكل كبير ولم يتمكن سوى ماكس فيرستابن وشارل لوكلير من التفوق على سائقي أستون مارتن.

حيث قال سترول: "لا أعتقد بأننا كنا محظوظين؛ أعتقد بأننا صنعنا حظنا بأنفسنا".

وأكمل: "أعتقد بأننا قمنا بعمل جيد للتأهل في الأمام والخروج أولاً للاستفادة من حالة المسار. أعتقد أن تلك كانت خطوة ذكية".

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وأشار فيرستابن إلى التغييرات في اتجاه الرياح كأحد الصعوبات التي عانى منها السائقون.

وأوضح سترول بأن هذا أثر على الخصائص التوجيهية للسيارة، لكن السائقين الآخرين عانوا بشكل أكبر لأنهم خرجوا للمسار في وقت لاحق.

فقال: "ما زال الشعور سيئاً خلف المقود وكان القسم الثالث صعباً حقاً مع تغير اتجاه الرياح. لكنني أعتقد أننا قمنا بعمل جيد مع كلتا السيارتين وكذلك الفريق الذي قام بعمل جيد في منحنا هذه الفرصة قبل أن تسوء الظروف الجوية".

وتابع: "يبدو أن الكثير من السائقين قد فوّتوا إمكانية تسجيل لفات سريعة لأسباب عديدة، أعتقد أننا صنعنا حظنا بأنفسنا اليوم".

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