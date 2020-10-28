سترول: امتلاك مرسيدس للأسهم في أستون مارتن "خطوة مفصلية" في مسيرة الشركة

على الرُغم من أنّ إعلان الشراكة الجديدة يركّز على التعاون في جانب السيارات التجارية، لكنّ الروابط الأكثر قربًا بين الشركتين سيكون لها تأثيرها على برنامجيهما في بطولة العالم للفورمولا واحد، واللذين يعملان بالتوازي بالفعل، وفق تعاون إلى الحدّ الذي تسمح به قوانين الاتّحاد الدولي للسيارات "فيا".

وسيعود اسم أستون مارتن إلى عالم الجائزة الكبرى العام المُقبل عندما يتغيّر اسم فريق ريسينغ بوينت الحالي، إلى جانب قدوم سائق جديد إلى الفريق متمثّلًا في بطل العالم أربع مرات سيباستيان فيتيل، والذي يتّجه لأن يكون سفيرًا عالميًا للعلامة البريطانية.

كما أنّ هنالك خططًا بالفعل ليتمركز طاقم تصميم السيارات التجارية لأستون مارتن داخل المصنع الجديد للفريق في سيلفرستون.

ومن المقرر أن تزيد مرسيدس من حصّتها في الأسهم داخل الشركة البريطانية إلى 20 بالمئة، إلى جانب تزويد ما تصفه أستون مارتن بوصول إلى "نطاق من التقنيات رفيعة المستوى، بما فيها هيكلية وحدة الطاقة (التقليدية، الهجينة والكهربائية) وهيكلية مستقبلية كهربائية/إلكترونية، لكل المنتجات التي سيتم إطلاقها حتى 2027".

وقد شدّد مالك أستون مارتن ورئيسها التنفيذي لورانس سترول على أهمية التعاون الممتد مع الصانع الألماني.

فقال: "تلك نقطة تحوّل وخطوة مفصلية في مسيرة أستون مارتن. ونتاج لستة أشهر من الجهود الضخمة لوضع الشركة على طريق النجاح من أجل استغلال الفرصة الكبيرة والمثيرة التي أمامنا".

وأضاف: "أنا سعيد للغاية بذلك التقدم الذي حققناه حتى الآن وأننا أنهينا جوانب في خططنا أبكر من المتوقع، على الرُغم من العمل في ظل تلك الأوقات الصعبة".

وتابع: "نخطو اليوم خطوة كبيرة أخرى للأمام مع انتقال شراكتنا طويلة الأمد مع مرسيدس-بينز أيه جي إلى مستوى آخر بعد أن أصبحوا أحد أكبر حاملي الأسهم في الشركة".

وأكمل: "من خلال اتساع ذلك التعاون، سنؤمّن وصولًا إلى تقنيات عالمية رفيعة المستوى لدعم التوسّع طويل الأمد لمنتجاتنا، بما فيها وحدات الطاقة الكهربائية والهجينة، ما سيعزّز كذلك ثقتنا في مستقبل الشركة".