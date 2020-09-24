سترول الوحيد الذي سيستخدم تحديثات ريسينغ بوينت في سوتشي

كان الفريق الذي يتخذّ من سيلفرستون مقرًّا له، يأمل باستخدام التحديثات الجديدة على كلتا السيارتَين خلال منافسات جائزة روسيا الكبرى، ولكن هذه الخطة تعرّضت لانتكاسةٍ عندما ألحق سترول أضرارًا بالغة بسيارته بعد حادثه على حلبة موجيللو قبل أسبوعين.

الحادث الذي نتج عن ثقب في أحد إطارات سيارته أدّى إلى خسارة جميع القطع الجديدة، إذ اضطر الفريق للبدء من نقطة الصفر من جديد.

وبما أنّ الفريق كان قادرًا على إنتاج قطعٍ جديدة لسيارة واحدة فقط لهذه الجولة، فقد أعطاها إلى السائق الذي يتقدّم على زميله في الترتيب العام للسائقين، أي سترول في هذه الحالة.

ولكن يأمل الفريق أن يقوم بتجهيز هذه التحديثات لكلتا السيارتَين ضمن الجولة المقبلة في نوربورغرينغ والتي ستُقام بعد أسبوعين.

وتضمّ التحديثات الجديدة قطعًا جديدة للأرضية ومقدمة السيارة وغطاءً للمحرك فضلاً عن مكابح جديدة.

ويعتقد مدير الفريق أوتمار زافناوير بأنّ هذه التحديثات من شأنها منح الفريق عدّة أعشار من الثانية في اللّفة الواحدة.

معرض الصور: الحادث الذي تعرّض له سترول في موجيللو