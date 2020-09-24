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سترول الوحيد الذي سيستخدم تحديثات ريسينغ بوينت في سوتشي

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سترول الوحيد الذي سيستخدم تحديثات ريسينغ بوينت في سوتشي
من قبل:
, رئيس التحرير

سيحصل السائق الكندي لانس سترول لوحده على التحديثات الجديدة التي سيُدخلها فريقه ريسينغ بوينت في جائزة روسيا الكبرى، نهاية الأسبوع الجاري، بعدما لم يسعف الوقت الفريق لتحضير نسخة ثانية من هذه التحديثات لاستعمالها ضمن سيارة سيرجيو بيريز.

كان الفريق الذي يتخذّ من سيلفرستون مقرًّا له، يأمل باستخدام التحديثات الجديدة على كلتا السيارتَين خلال منافسات جائزة روسيا الكبرى، ولكن هذه الخطة تعرّضت لانتكاسةٍ عندما ألحق سترول أضرارًا بالغة بسيارته بعد حادثه على حلبة موجيللو قبل أسبوعين.

الحادث الذي نتج عن ثقب في أحد إطارات سيارته أدّى إلى خسارة جميع القطع الجديدة، إذ اضطر الفريق للبدء من نقطة الصفر من جديد.

وبما أنّ الفريق كان قادرًا على إنتاج قطعٍ جديدة لسيارة واحدة فقط لهذه الجولة، فقد أعطاها إلى السائق الذي يتقدّم على زميله في الترتيب العام للسائقين، أي سترول في هذه الحالة.

ولكن يأمل الفريق أن يقوم بتجهيز هذه التحديثات لكلتا السيارتَين ضمن الجولة المقبلة في نوربورغرينغ والتي ستُقام بعد أسبوعين.

وتضمّ التحديثات الجديدة قطعًا جديدة للأرضية ومقدمة السيارة وغطاءً للمحرك فضلاً عن مكابح جديدة.

ويعتقد مدير الفريق أوتمار زافناوير بأنّ هذه التحديثات من شأنها منح الفريق عدّة أعشار من الثانية في اللّفة الواحدة.

معرض الصور: الحادث الذي تعرّض له سترول في موجيللو

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القائمة

سيارة لانس سترول، ريسينغ بوينت

سيارة لانس سترول، ريسينغ بوينت
1/9

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

سيارة لانس سترول، ريسينغ بوينت

سيارة لانس سترول، ريسينغ بوينت
2/9

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

سيارة لانس سترول، ريسينغ بوينت

سيارة لانس سترول، ريسينغ بوينت
3/9

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

سيارة لانس سترول، ريسينغ بوينت

سيارة لانس سترول، ريسينغ بوينت
4/9

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

سيارة لانس سترول، ريسينغ بوينت

سيارة لانس سترول، ريسينغ بوينت
5/9

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

سيارة لانس سترول، ريسينغ بوينت

سيارة لانس سترول، ريسينغ بوينت
6/9

الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات

لانس سترول، ريسينغ بوينت

لانس سترول، ريسينغ بوينت
7/9

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

لانس سترول، ريسينغ بوينت

لانس سترول، ريسينغ بوينت
8/9

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

سيارة لانس سترول، ريسينغ بوينت

سيارة لانس سترول، ريسينغ بوينت
9/9

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

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الحدث جائزة روسيا الكبرى تذاكر
الكاتب خضر الراوي

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