سترول: السيارة دفعتني حرفيًا نحو الحواجز لحظة الحادث
قال لانس سترول إن المشاكل التقنية التي عانى منها خلال جائزة موناكو الكبرى كانت مرتبطة بشكل أساسي بالكبح عبر المحرك، مؤكدًا أن السيارة تصرفت بطريقة غير متوقعة طوال السباق.
لانس سترول، أستون مارتن
الصورة من قبل: جويدو دي بورتولي صور جيتي
اضطر لانس سترول إلى الانسحاب من جائزة موناكو الكبرى بعد تعرضه لحادث في اللفة 60.
واصطدم السائق الكندي بالحواجز عند مخرج منعطف أنتوني نوغيس (المنعطف 19) في المقطع الأخير من الحلبة، ما أدى إلى خروج سيارة الأمان. وأكد سترول عبر الراديو بعد الحادث أنه بخير ولم يتعرض لأي أذى.
وعقب نهاية السباق، تحدث سترول عن أسباب الحادث قائلًا: "عانينا من مشاكل في الكبح عبر المحرك طوال السباق. في الواقع، نحن نواجه هذه المشكلة منذ بداية الموسم".
وأضاف: "في لحظة الحادث، دفعتني السيارة حرفيًا نحو الحائط. شعرت وكأن دواسة الوقود كانت عالقة".
وأشار سترول إلى أن الفريق سيواصل العمل على معالجة هذه المشاكل بعد نهاية عطلة نهاية الأسبوع، قائلًا: "الوقت سيكشف ما الذي حدث بالضبط".
واختتم حديثه قائلًا: "سنرى كيف يمكننا التعافي من هذه المشاكل وسنحاول تحسين السيارة".
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