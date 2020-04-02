سترول: الارتباط باسم أستون مارتن سيجلب "ضغطَا وتوقّعات" على عاتق الفريق

تمّ الإعلان عن شراكة سترول مع أستون مارتن بداية في يناير/كانون الثاني الماضي، لكنّ الجوانب الرسمية لاستثماره لم تكتمل سوى هذا الأسبوع.

حيث تُمثّل إعادة تسمية فريق ريسينغ بوينت جوهر استراتيجيته التسويقية في المستقبل والتي وضعها لصانع السيارات الرياضية البريطاني، إذ يرى سترول ذلك كفرصة للفريق المتمركز في سيلفرستون كي يُحقق خطوة إلى الأمام.

"العاملون في سيلفرستون من رجال ونساء متسابقون حقيقيون، إذ أنّ إصرارهم وروحهم القتالية من بين الأسباب التي جعلتني أستثمر في فريق الفورمولا واحد في المقام الأوّل" قال سترول.

وأضاف: "بعد 30 عامًا، أعتقد بأنّهم يستحقون هذه الفرصة لتمثيل تلك العلامة الأسطورية، حيث نواصل الاستثمار في الفريق من أجل منح الجميع الموارد المطلوبة، كما سنرى عوائد تلك الجهود هذا العام كفريق ريسينغ بوينت".

وتابع: "مع اسم أستون يأتي مزيد من الضغط والتوقّعات، حيث سنكون بحاجة لأن نكون تنافسيين من البداية. لكن لا يعتريني شك بأنّ الفريق فيس سيلفرستون سيرقى لذلك التحدّي ويجلب الفخر لاسم أستون مارتن الذي يحمل تاريخًا زاخرًا ويحتاج لأن ينافس ضمن أعلى مستويات رياضة السيارات".

وأردف: "أعتقد بأنّ ذلك من أكثر الأمور إثارة التي حدثت في تاريخ الفورمولا واحد الحديث وأكثرها إثارة كذلك لحاملي الحقوق التجارية في الرياضة، وكذلك المشجّعين. لا يُمكنني التفكير في اسم أفضل لفريق فورمولا واحد".

وأكمل: "لا يوجد ما يُضاهي بريق الفورمولا واحد عالميًا، حيث سنرتقي إلى ذلك المستوى من أجل إبراز علامة أستون مارتن في أسواقنا الأساسية".

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في المقابل أوضح سترول أنّه تعيّن على فريقه التأقلم مع القيود التي يفرضها تفشّي وباء كورونا حول العالم.

فقال: "لا أعتقد بأنّ هنالك أيّ جانب حياتي أو تجاري لم يتأثّر بذلك الوباء العالمي، حيث أنّ مجتمع السباقات يتأقلم بأفضل ما يستطيع مع ذلك بكلّ تأكيد".

وأكمل: "بالطبع جميعنا محبطون بتوقّف المنافسات، لكنّني نتفهّم كذلك الصورة الأكبر للوضع وذلك الصراع العالمي في مواجهة تلك الأزمة، وذلك نبقى في منازلنا".

وأضاف: "كما أنّ فريقنا يدعم مبادرة ’بروجيكت بيتلاين’ من أجل المساهمة في تسريع إنتاج أجهزة التنفس".

واختتم: "يُمكننا في الوقت الحالي الاعتماد على مكالمات الفيديو للحفاظ على خططنا لموسم 2020 و2021. أنا ملتزم مع الفورمولا واحد مع رؤية طويلة الأمد وذلك فقط توقّف مؤقت في هذه الرحلة".

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