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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة إسبانيا الكبرى

سترول: "أنا هنا باقٍ للمستقبل"

أكد لانس سترول سائق أستون مارتن رغبته بالبقاء مع الفريق للمستقبل كي يكون جزءاً من هذا المشروع في الفورمولا واحد.

خلدون يونس
خلدون يونس
لانس سترول، أستون مارتن

لانس سترول، أستون مارتن

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

بدأ سترول مسيرته في الفورمولا واحد مع ويليامز في 2017، كزميل لـ فيليبي ماسا، وبات بذلك أول كندي يشارك في الفئة الملكة منذ جاك فيلنوف بطل موسم 1997.

تعرض سترول لحادثة في أول سباق له ضمن الفورمولا واحد، لكنه وفي جائزة أذربيجان الكبرى 2017، أحرز المركز الثالث على منصة التتويج، ليصبح ثاني أصغر سائق ناشئ ينهي سباقاً على منصة التتويج، بعد ماكس فيرستابن.

انتقل الكندي في 2019 إلى فورس إنديا بعد استثمار كبير في الفريق من قبل والده لورانس سترول، حيث حلّ بديلاً عن إستيبان أوكون كزميل لـ سيرجيو بيريز.

وبقي ضمن الفريق الذي بات تحت اسم أستون مارتن في 2021، حيث زاملَ سيباستيان فيتيل بطل العالم أربع مرات الذي حلّ بديلاً عن بيريز.

وفي 2023 بعد اعتزال فيتيل، قام الفريق بضمّ فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين كزميل لـ سترول، علاوة على ذلك تم الإعلان عن تمديد عقد الإسباني المخضرم حتى نهاية 2026.

وخلال كل تلك المواسم، كانت تتم مقارنة سترول بزملائه في الفريق، وكان يتلقى الكثير من الانتقادات نظراً لأنه ابن مالك الفريق الحالي.

لكن الكندي الشاب أكد مؤخراً وضمن تصريحات مطوّلة أنه مهتمّ بالبقاء بالبطولة، وأنه من أشدّ المنتقدين لنفسه حين تدعي الضرورة.

فقال معلقاً على العمل الذي يقوم به الفريق وما يفكّر به للمستقبل: "هناك الكثير من قطع الأحجية التي تتشكل وتشكلت خلال المواسم المنصرمة".

وأكمل: "بالنسبة لي، أنا هنا باقٍ للمستقبل. هذا هو تفكيري. أنا ملتزم بالتأكيد ومتحمس لأكون جزءاً من المشروع".

وأضاف: "أنا أكثر المنتقدين لنفسي. أود رؤية نفسي في أفضل وأقوى أداء، وهذا ما يجعلني شعوري إيجابياً حتى ضمن أصعب الأوقات".

وأردف: "أنا أول من يقسو على نفسي حين لا تسير الأمور بشكل جيد وما زلت متحمساً ومسروراً كما كنت دوماً حين أخوض يوماً جيداً طوال السنوات السبع أو الثماني في الفورمولا واحد".

واسترسل: "شعور القيادة هو ما يدفعني لمواصلة الضغط. أكره تلك الأيام السيئة، لكن هذا ما يشعر به الجميع في هذه البطولة".

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بالمقابل، شدّد سترول على أنه متحفز ومتحمس للمواصلة مع الفريق في هذه الرحلة ضمن منافسات البطولة.

فقال: "من الممتع أن تكون جزءاً من هذه الرحلة وهذا المشروع وترى كل شيء يتجمّع ويعمل بشكل متكامل".

وأكمل: "العام الماضي، بدأنا الموسم بقوة وكانت تلك خطوة كبيرة جداً لنا. واجهنا انخفاضاً في الأداء لاحقاً. وهذا الموسم كان أكثر صعوبة بعض الشيء لنا".

واختتم: "لكنني ما زلت أرى الكثير من الإيجابية والحماسة في سيلفرستون وهذا ما يحفزني ويحمسني".

يشار إلى أن تفاصيل عقد سترول ليست واضحة للعلن بعد، لكن في 2026 سيبدأ تطبيق قوانين المحركات الجديدة، حيث ستتزود أستون مارتن بمحركات هوندا.

لانس سترول، أستون مارتن

لانس سترول، أستون مارتن

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

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