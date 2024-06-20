سترول: أستون مارتن يمكنها تقديم مشروع "شاب" و"مثير" لنيوي

يرفع فريق أستون مارتن، الذي يتخذ من سيلفرستون مقرًا له، من جهوده لجذب المصمم النجم إلى صفوفه بمجرد انتهاء عقده الحالي مع ريد بُل في الربع الأول من العام القادم.

وبينما تسعى عدة فرق للحصول على خدمات نيوي، تبيّن أن أستون مارتن يبذل كل ما في وسعه للنجاح بعد أن حصل البريطاني على جولة خاصة في المصنع مؤخرًا. ويُتفهم أن أستون مارتن حاولت إبقاء الزيارة سرية من خلال طلب مغادرة الموظفين للموقع عندما كان نيوي هناك، لكن الأخبار عن الزيارة تسربت.

وفي حين أن نيوي من غير المرجح أن يتسرع في اتخاذ قرار بشأن ما سيفعله، وبالنظر إلى أن رئيس فريق فيراري فريد فاسور قد تحدث إليه شخصيًا أيضًا، فيبدو أن الصراع لكسبه سيكون شديدًا.

لكن بينما تتنافس فرق أخرى مثل فيراري، مكلارين وويليامز ولديها مزاياها وعيوبها الواضحة، يعتقد سائق أستون مارتن لانس سترول أن فريقه لديه بعض الأوراق الرابحة فيما يتعلق بما يمكنه تقديمه.

وعندما سئل عن رأيه فيما يمكن أن يقدمه الفريق لنيوي على المنافسين الآخرين، قال سترول: "حسنًا، إنه مصنع مثير للغاية كما تعلمون. لدينا فريق شاب، لكنّه مشروع مثير للغاية. تعلمون نفق الهواء. هذا مثير للغاية".

وقال سترول إنه لا يعرف مكان الأمور مع نيوي، حيث قال إن الوضع يبدو متغيّرًا بشكل خاص.

وقال: "حسنًا، أعتقد أن الجميع في هذه الحلبة يريدون مقابلة أدريان نيوي. أسمع الكثير من الأشياء، معظمها منكم. أعني أنّني سمعت الأسبوع الماضي أنه كان ذاهبًا إلى فيراري والآن هو قادم إلينا. الأسبوع القادم سيكون ذاهبًا إلى ويليامز! لذا أستمع إليكم".

وأكمل: "لكنّه أسطورة في هذه الرياضة. لديه بطولات أكثر من أي شخص في هذه الحلبة، سواء السائقين، المهندسين، أي شخص. الجميع يحب أدريان ويريد أدريان".

وكان زميل سترول في الفريق فرناندو ألونسو أقل تصديقًا فيما يتعلق بوضع نيوي عندما سئل عن الأمور قبل جائزة إسبانيا الكبرى.

وقال ألونسو: "هناك العديد من الأسئلة حول ذلك. قرأت الشائعات، قرأت الأخبار. لكنها تأتي من نفس المصدر ونفس المواقع التي قالت قبل أسبوع إنه كان في فيراري وكان الإعلان في الساعة 12 قبل سباق كندا. لذا نعم، الشائعات هي شائعات".