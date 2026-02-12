سترول: أستون مارتن متأخرة بـ "أربع ثوانٍ" بعد بداية صعبة للتجارب الشتوية في البحرين

قال لانس سترول إنه يشعر بإحباط شديد بعد البداية الصعبة لأستون مارتن في تجارب ما قبل موسم 2026، مؤكدًا: "نحن متأخرون بـ أربع ثوانٍ".

وصل فريق سيلفرستون متأخرًا أربعة أيام إلى أول تجارب تحضيرية قصيرة لهذا العام في برشلونة، قبل أن يكمل سترول 36 لفة فقط، ولم يسجل أقل منه سوى فرانكو كولابينتو، في اليوم الأول من تجارب البحرين هذا الأسبوع.

وكان ذلك نتيجة اكتشاف أستون مارتن "خلل في البيانات" من وحدة الطاقة الجديدة لهوندا، ما أجبر سترول على الغياب عن معظم مجريات اليوم الذي سجل فيه ماكس فيرستابن أكبر عدد من اللفات بواقع 136 لفة.

وقد علّق سترول على ذلك قائلًا: "حاليًا، يبدو أننا متأخرون أربع ثوانٍ عن الفريق المتصدر، أو أربع ثوانٍ ونصف. من المستحيل معرفة كميات الوقود أو البرامج التي يستخدمها الآخرون، لكن علينا الآن محاولة إيجاد أربع ثوانٍ من الأداء".

وأوضح السائق البالغ 27 عامًا أنه سجل أفضل زمن قدره دقيقة و39.883 ثانية، بفارق 5.214 ثانية عن صاحب الصدارة لاندو نوريس، لكنه أشار إلى التحفظات المعتادة المرتبطة بالتجارب.

ومع ذلك، لم تكن هذه البداية التي كانت تأملها أستون مارتن، خاصة مع التوقعات الكبيرة قبل تغييرات القوانين هذا العام مع محرك جديد وتولي أدريان نيوي قيادة الفريق.

ويأتي ذلك بالتوازي مع الاستثمارات الضخمة التي ضخها مالك الفريق لورانس سترول، لكن هذا لا يترجم بالضرورة إلى سيارة سريعة، خصوصًا أن برنامج نفق الهواء للسيارة بدأ متأخرًا أربعة أشهر وفقًا لنيوي.

"لدينا كل الأدوات للمنافسة من أجل انتصارات السباقات والبطولات. نحن لا نفعل ذلك حاليًا، وعلينا التفكير فيما يمكننا القيام به" قال سترول.

وأكمل: "هل نريد المنافسة على الانتصارات؟ نعم. هل ننافس عليها اليوم؟ لا يبدو ذلك. هل يعني هذا أننا لا نستطيع المنافسة عليها في المستقبل؟ لا، أعتقد أننا نستطيع. لا أملك كرة سحرية، ولم أملكها قبل بداية الموسم، ونحن في موقعنا الحالي. لا يبدو الوضع رائعًا. هل يمكن أن يتغير خلال الأسابيع المقبلة؟ بالتأكيد. هل سيتحسن كثيرًا؟ لا أعلم. لا أملك إجابات لهذه الأسئلة".

واختتم: "كل ما يمكنني قوله هو أننا نضغط بأقصى ما لدينا. نحن نركز على جلب الأداء إلى السيارة وإلى المحرك في كل ثانية من كل يوم، والوقت سيحدد مدى تنافسيتنا في السباق الأول وطوال الموسم".