تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / إكليستون يُعارض بثّ الفورمولا واحد على الأجهزة الذكية
فورمولا 1 أخبار

سترول: أستون مارتن تواجه موسمًا "أكثر صعوبة" في 2021 بعد تغيير القوانين

أوضح لانس سترول بأنّ القوانين الانسيابية الجديدة لهذا الموسم في الفورمولا واحد قد جعلت فريقه أستون مارتن يواجه موسمًا أكثر صعوبة من المتوقّع.

سترول: أستون مارتن تواجه موسمًا "أكثر صعوبة" في 2021 بعد تغيير القوانين

سجّل الفريق المتمركز في سيلفرستون منصّتي تتويج مع سيباستيان فيتيل هذا الموسم، على الرُغم من أنّ مركز وصافة الألماني في المجر نهاية الأسبوع الماضي قيد الاستئناف بعد شطب نتيجته إثر عدم وجود عيّنة وقود كافية على سيارته لفحوصات ما بعد السباق.

لكن وبالرُغم من بعض النتائج البارزة، تعي أستون مارتن جيّدًا بأنها أخفقت في البناء على الزخم الضخم الذي وصلت إليه مع نهاية موسم 2020 عندما كانت تنافس بانتظام على منصة التتويج وحققت الفوز في الصخير.

اقرأ أيضاً:

وقد أوضح الفريق بأنّ التغييرات على قوانين الأرضية لهذا الموسم قد أضرّت بسيارته ذات زاوية الانحناء الأمامي المنخفضة أكثر بكثير من منافسيها أصحاب الزاوية الأعلى، وترك ذلك الفريق متأخّرًا في المراحل الأولى من الموسم الجاري.

ويتّفق سترول بأنّ القوانين الجديدة شكّلت العائق الأكبر لتقدم فريقه، لكنه يرى بأنه تم تحقيق مكاسب خلال النصف الأول من الموسم.

فقال: "أعتقد بأنّه كان موسمًا صعبًا علينا. ليس ذلك ما كنا نهدف إليه بعد نهاية العام الماضي، وذلك مع التغييرات التي دخلت على القوانين".

وأضاف: "تلقينا ضربة في الأداء، وهو ما صعّب أكثر من مهمتنا في بداية هذا الموسم. لكن كانت هنالك بعض الجوانب الإيجابية كذلك. إذ أرى بأننا أحرزنا خطوات إلى الأمام كفريق، وحسّنا السيارة منذ بداية الموسم. ما يزال أمامنا الكثير من السباقات، لذلك أتطلّع لما هو قادم وسنرى ما سيحدث".

من جهته، يعتقد أوتمار زافناور بأن التقدّم الذي بوسع الفريق تحقيقه مع تعويض خسائره قد تعرقل بقيود المصادقة الصارمة لموسم 2021.

اقرأ أيضاً:

فقال: "قام الفريق بعمل رائع وعمل الجميع دون كلل من أجل استعادة بعض من الارتكازية المفقودة. لكننا مقيدون بعض الشيء فيما يمكننا أن نفعل بسبب القوانين. لذلك ومع تلك القيود أعتقد بأن الفريق قام بعمل جيّد ونجحنا باستعادة بعض الأداء النسبي".

وأكمل: "سنحاول تحسين السيارة أكثر فأكثر، ولكن من خلال مزيد من الفهم عوضًا عن جلب تحديثات كبيرة للغاية".

المشاركات
التعليقات
إكليستون يُعارض بثّ الفورمولا واحد على الأجهزة الذكية

المقال السابق

إكليستون يُعارض بثّ الفورمولا واحد على الأجهزة الذكية
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ألفا روميو: ستواجه ويليامز مهمة أصعب في تسجيل النقاط بعد العطلة الصيفية

2
فورمولا 1

تحليل: هل أعطى انطلاق هاميلتون وحيدًا في المجر صورة سيئة عن الفورمولا واحد؟

3
فورمولا 1

ما الذي توصّلت إليه ألبين لقلب ركود أداء أوكون

6 س
4
موتو جي بي

بانيايا يتقدّم على كوارتارارو بـ 0.028 ثانية في التجارب الثالثة في النمسا

3 س
5
فورمولا 1

أستون مارتن تؤكّد استئنافها عقوبة فيتيل

أحدث الأخبار
سترول: أستون مارتن تواجه موسمًا "أكثر صعوبة" في 2021 بعد تغيير القوانين
فورمولا 1

سترول: أستون مارتن تواجه موسمًا "أكثر صعوبة" في 2021 بعد تغيير القوانين

2 س
إكليستون يُعارض بثّ الفورمولا واحد على الأجهزة الذكية
فورمولا 1

إكليستون يُعارض بثّ الفورمولا واحد على الأجهزة الذكية

4 س
ما الذي توصّلت إليه ألبين لقلب ركود أداء أوكون
فورمولا 1

ما الذي توصّلت إليه ألبين لقلب ركود أداء أوكون

6 س
دومينيكالي: صيغة السباقات القصيرة ستتركّز على الجولات "التاريخيّة"
فورمولا 1

دومينيكالي: صيغة السباقات القصيرة ستتركّز على الجولات "التاريخيّة"

20 س
"فيا" تحدد موعد جلسة الاستماع لأستون مارتن في قضية شطب نتيجة فيتيل في المجر
فورمولا 1

"فيا" تحدد موعد جلسة الاستماع لأستون مارتن في قضية شطب نتيجة فيتيل في المجر

22 س
أحدث ملفات الفيديو
تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021 29:56
فورمولا 1
05-08-2021

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1 11:41
فورمولا 1
05-08-2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا 04:47
فورمولا 1
24-06-2021

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار 01:46
فورمولا 1
16-06-2021

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

الأكثر شعبية اليوم

ألفا روميو: ستواجه ويليامز مهمة أصعب في تسجيل النقاط بعد العطلة الصيفية
فورمولا 1 فورمولا 1

ألفا روميو: ستواجه ويليامز مهمة أصعب في تسجيل النقاط بعد العطلة الصيفية

تحليل: هل أعطى انطلاق هاميلتون وحيدًا في المجر صورة سيئة عن الفورمولا واحد؟
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: هل أعطى انطلاق هاميلتون وحيدًا في المجر صورة سيئة عن الفورمولا واحد؟

ما الذي توصّلت إليه ألبين لقلب ركود أداء أوكون
فورمولا 1 فورمولا 1

ما الذي توصّلت إليه ألبين لقلب ركود أداء أوكون

بانيايا يتقدّم على كوارتارارو بـ 0.028 ثانية في التجارب الثالثة في النمسا
موتو جي بي موتو جي بي

بانيايا يتقدّم على كوارتارارو بـ 0.028 ثانية في التجارب الثالثة في النمسا

أستون مارتن تؤكّد استئنافها عقوبة فيتيل
فورمولا 1 فورمولا 1

أستون مارتن تؤكّد استئنافها عقوبة فيتيل

روسي: التسابق لعامٍ مع فريق "في.آر46" مجازفة كبيرة
موتو جي بي موتو جي بي

روسي: التسابق لعامٍ مع فريق "في.آر46" مجازفة كبيرة

بويغ: البعض "نسي" من هو ماركيز لفترة
موتو جي بي موتو جي بي

بويغ: البعض "نسي" من هو ماركيز لفترة

هاميلتون يودّ استعادة "الاحترام" مع فيرشتابن ضمن معركة لقب الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يودّ استعادة "الاحترام" مع فيرشتابن ضمن معركة لقب الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

سترول: أستون مارتن تواجه موسمًا "أكثر صعوبة" في 2021 بعد تغيير القوانين
فورمولا 1 فورمولا 1

سترول: أستون مارتن تواجه موسمًا "أكثر صعوبة" في 2021 بعد تغيير القوانين

إكليستون يُعارض بثّ الفورمولا واحد على الأجهزة الذكية
فورمولا 1 فورمولا 1

إكليستون يُعارض بثّ الفورمولا واحد على الأجهزة الذكية

ما الذي توصّلت إليه ألبين لقلب ركود أداء أوكون
فورمولا 1 فورمولا 1

ما الذي توصّلت إليه ألبين لقلب ركود أداء أوكون

دومينيكالي: صيغة السباقات القصيرة ستتركّز على الجولات "التاريخيّة"
فورمولا 1 فورمولا 1

دومينيكالي: صيغة السباقات القصيرة ستتركّز على الجولات "التاريخيّة"

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.