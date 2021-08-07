سترول: أستون مارتن تواجه موسمًا "أكثر صعوبة" في 2021 بعد تغيير القوانين

سجّل الفريق المتمركز في سيلفرستون منصّتي تتويج مع سيباستيان فيتيل هذا الموسم، على الرُغم من أنّ مركز وصافة الألماني في المجر نهاية الأسبوع الماضي قيد الاستئناف بعد شطب نتيجته إثر عدم وجود عيّنة وقود كافية على سيارته لفحوصات ما بعد السباق.

لكن وبالرُغم من بعض النتائج البارزة، تعي أستون مارتن جيّدًا بأنها أخفقت في البناء على الزخم الضخم الذي وصلت إليه مع نهاية موسم 2020 عندما كانت تنافس بانتظام على منصة التتويج وحققت الفوز في الصخير.

وقد أوضح الفريق بأنّ التغييرات على قوانين الأرضية لهذا الموسم قد أضرّت بسيارته ذات زاوية الانحناء الأمامي المنخفضة أكثر بكثير من منافسيها أصحاب الزاوية الأعلى، وترك ذلك الفريق متأخّرًا في المراحل الأولى من الموسم الجاري.

ويتّفق سترول بأنّ القوانين الجديدة شكّلت العائق الأكبر لتقدم فريقه، لكنه يرى بأنه تم تحقيق مكاسب خلال النصف الأول من الموسم.

فقال: "أعتقد بأنّه كان موسمًا صعبًا علينا. ليس ذلك ما كنا نهدف إليه بعد نهاية العام الماضي، وذلك مع التغييرات التي دخلت على القوانين".

وأضاف: "تلقينا ضربة في الأداء، وهو ما صعّب أكثر من مهمتنا في بداية هذا الموسم. لكن كانت هنالك بعض الجوانب الإيجابية كذلك. إذ أرى بأننا أحرزنا خطوات إلى الأمام كفريق، وحسّنا السيارة منذ بداية الموسم. ما يزال أمامنا الكثير من السباقات، لذلك أتطلّع لما هو قادم وسنرى ما سيحدث".

من جهته، يعتقد أوتمار زافناور بأن التقدّم الذي بوسع الفريق تحقيقه مع تعويض خسائره قد تعرقل بقيود المصادقة الصارمة لموسم 2021.

فقال: "قام الفريق بعمل رائع وعمل الجميع دون كلل من أجل استعادة بعض من الارتكازية المفقودة. لكننا مقيدون بعض الشيء فيما يمكننا أن نفعل بسبب القوانين. لذلك ومع تلك القيود أعتقد بأن الفريق قام بعمل جيّد ونجحنا باستعادة بعض الأداء النسبي".

وأكمل: "سنحاول تحسين السيارة أكثر فأكثر، ولكن من خلال مزيد من الفهم عوضًا عن جلب تحديثات كبيرة للغاية".