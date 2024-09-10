سترول: أدريان نيوي صفقة رابحة لأستون مارتن

قال لورنس سترول مالك فريق أستون مارتن أنّ نيوي بمثابة "صفقة رابحة زهيدة" بعد تعيين المصمّم الأسطوري في دور القائد التقنيّ وسيكون شريكًا في فريقه للفورمولا 1.

بعد أشهرٍ من التكهّنات، أكّدت أستون مارتن أخيرًا اليوم الثلاثاء أنّ نيوي سينضمّ إلى الفريق بدءًا من 1 مارس 2025، عندما سيتمتّع بحريّة الانضمام إلى فريقٍ منافسٍ في الفورمولا 1 على إثر مغادرته لريد بُل.

وإلى جانب تلقيه لمرتّبٍ خيالي ضمن الدور الجديد كشريك تقني إداري، والذي يُشاع أنّه قريبٌ من مستوى مرتّبات أفضل السائقين في البطولة، سيُصبح نيوي في النهاية مساهمًا في الفريق كذلك.

لكن وفق سترول، فإنّ صاحب الـ 65 عامًا يُعدّ صفقة رابحة زهيدة بالنظر إلى ما سيجلبه معه على صعيد طموحات الفريق.

وقال الكندي: "يُمكنني أن أخبركم، أدريان صفقة رابحة. أتواجد في هذا العمل منذ أكثر من 40 عامًا ولم يسبق لي أن كنت واثقًا أكثر ممّا أنا عليه الآن. هذا ليس استثمارًا. إنّه مُساهمٌ وشريك".

وأكمل: "إنّه أفضل شريكٍ يُمكنني جلبه إلى الشركة، ننوي البقاء هنا لأمدٍ طويل معًا. لذا لا يُعدّ هذا باهظًا نسبيًا بالنظر إلى كلّ ما يجلبه أدريان معه في هذه الشراكة التي ستجمعنا".

وكانت أستون مارتن قد دخلت في سلسلة تعاقدات جريئة في الأشهر الأخيرة، وذلك بعد جذبها إنريكو كارديلي المدير التقنيّ السابق لفيراري. وسينضمّ كارديلي إلى الفريق في 2025 كمسؤول تقني رئيسي، ليكون بجوار المدير التقني الحالي دان فالوز.

وعندما سُئل عن موقع نيوي عند وصوله إلى الهيكل التقنيّ القياديّ للفريق، قال سترول أنّ الأمر يعود إلى نيوي لتعديل الهيكل من أجل استخراج الأفضل من مجموعة المواهب الثريّة في الفريق.

وقال نيوي أنّ التعاقد البارز مع نيوي مثّل القطعة الأخيرة في الأحجية في ظلّ سعيه لتحويل أستون مارتن إلى فريقٍ قادرٍ على الفوز بالبطولات، وذلك بعد العمل على منشآت من أعلى طراز ونفق هواء جديد ضمن سعيه وراء خدمات المصمّم السابق لريد بُل، ومكلارين وويليام.