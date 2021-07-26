ستة أيام لاختبار سيارات 2022 الجديدة في الفورمولا واحد

تم تقليص عدد أيام التجارب الشتوية لموسم 2021 الجاري إلى ثلاثة فقط، وبالرغم من أن بعض الفرق قد وجدت الوقت قصيراً للغاية، لكنها كانت تعمل على سياراتٍ لا تعتبر مختلفة كثيراً عن الموسم السابق.

أما الآن، فإن البطولة تقف على أعتاب حقبة جديدة كلياً حيث سيتم تطبيق القوانين التقنية الجديدة في 2022، وبالتالي فإن الفرق ستواجه تحديات أكبر بكثير مع السيارات الجديدة.

ووفقاً لتقرير الموقع الألماني، فإن أمام الفرق ستة أيام فقط لاختبارها، قبل انطلاقة الموسم من جائزة البحرين الكبرى.

وسيتم تقسيم هذه الأيام إلى قسمين: كل قسم من ثلاثة أيام، حيث ستعمل جميع الفرق جاهدة لإكمال أكبر عدد ممكن من الاختبارات والفحوصات خلالها.

وأشار التقرير إلى أنه كان هناك "الكثير من النقاشات" حيال الحلبة التي ستستضيف هذه السيارات للمرة الأولى، حيث تم الاتفاق على إقامة "أسبوعي تجارب في 2022 على حلبتين مختلفتين".

القسم الأول من التجارب سيقام بين يومي 23 و25 على حلبة برشلونة، وبعد فاصل لأكثر من أسبوعين تقوم خلالها الفرق بالعمل على تحسين وتعديل وحل مشاكل سياراتها وفقاً للبيانات التي جمعتها، سينطلق القسم الثاني من التجارب الشتوية في البحرين بين يومي 11 و13 مارس/آذار.

كما أن إقامة التجارب في البحرين ستقدم مساعدة كبيرة إلى بيريللي مزوّد الإطارات.

إذ تعتبر حلبة البحرين مثالية لجمع بيانات مع الإطارات الأكبر قطراً (18 إنشاً) الجديدة، في الظروف الجوية الحارة أو الدافئة، كما كشف التقرير.

خاصة وأن درجات الحرارة عادة ما تكون منخفضة في حلبة برشلونة خلال هذه الفترة من العام.

علاوة على ذلك، ستكون البحرين أولى جولات الموسم المقبل بعد أن صرح مسؤولو جائزة أستراليا الكبرى أن شهر أبريل/نيسان سيكون موعداً أفضل لهم، بسبب تداعيات جائحة كورونا الحالية.

وسينطلق الموسم من البحرين في 20 مارس، وهذا بدوره ما يعني أن القوانين قد تتعدل قليلاً، نظراً لأن القوانين الحالية تنصّ على ضرورة وجود فارق عشرة أيام بين نهاية التجارب الشتوية وانطلاقة الجولة الافتتاحية.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية تسعى بدورها لتقديم موعد جولتها في روزنامة الموسم المقبل، مع احتمال لأن تكون الجولة الثانية في 27 مارس.