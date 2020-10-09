سبا تكشف عن تحديثات بقيمة 80 مليون يورو وعودة المناطق الحصويّة

أعلنت حلبة سبا العام الماضي عن عودة سباقات الدرّاجات عليها في 2022، ومن المنتظر أن يتمّ التوصّل إلى صفقة مع الموتو جي بي.

ومن أجل الحصول على ترخيصٍ من الدرجة "سي" من الاتّحاد الدولي للدرّاجات الناريّة، قامت الحلبة بإعادة تصميم مناطق الخروج عن المسار، وذلك عبر مناطق حصويّة في خمسة منعطفات بارزة وهي: "لا سورس"، "راديون"، "بلانشيمون"، "لي كومب" و"ستافيلو".

وسيكون ذلك جزءًا من برنامجٍ سيمتدّ على عشرة أعوام بقيمة 80 مليون يورو.

وقالت ناتالي مايي المديرة التنفيذيّة للحلبة: "نحن نُظهر من خلال هذه الاستثمارات أنّ الأحلام تُصبح حقيقة".

وأضافت: "هذا الإعلان أكثر أهميّة بالنظر إلى الفترة الصعبة التي نمرّ بها وإقامة الأحداث من دون حضور الجماهير بسبب وباء كورونا. التسابق هو جوهر حلبة سبا، وهي ليست ذاتها من دون جماهير. لكنّ هذا المشروع يشمل تحسين طاقة الاستيعاب والزوايا الرائعة التي يُمكن للمشجّعين المشاهدة منها".