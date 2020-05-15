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سبا تحصل على الضوء الأخضر لإقامة جائزة بلجيكا الكبرى

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سبا تحصل على الضوء الأخضر لإقامة جائزة بلجيكا الكبرى
15-05-2020

وافقت الحكومة البلجيكيّة على خطط بطولة العالم للفورمولا واحد لاستضافة سباق الفورمولا واحد في 30 أغسطس على حلبة سبا-فرانكورشان، وهو ما يُمهّد الطريق أمام صفقة بين سبا وليبرتي ميديا.

حظرت بلجيكا في أبريل الماضي جميع الأحداث الضخمة في البلاد حتّى 31 أغسطس، وهو ما كان يعني أنّ جائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا واحد إمّا سيتمّ تأجيلها أو إقامتها من دون حضور جمهور.

ووافقت الحكومة رسميًا اليوم الجمعة على خطط إقامة جائزة بلجيكا الكبرى من دون حضور جمهور في موعدها الأصليّ في 30 أغسطس. وسيسمح ذلك لشركة سبا غران بري لإبرام صفقة مع الفورمولا واحد.

"حصلنا أخيرًا على الضوء الأخضر من الحكومة لتنظيم السباق" قال ستين دي بوفر المدير التجاري للسباق لموقعنا "موتورسبورت.كوم"، وأضاف: "توصّلنا بالفعل إلى اتّفاق مبدئي مع الفورمولا واحد، لكنّنا احتجنا كذلك إلى الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة من أجل المضيّ قدمًا في الخطّة".

وتتوقّع سبا غران بري الانتهاء من صفقة لتنظيم السباق في الأيّام المقبلة. وستُساعد المنظّمة على تسهيل تبنّي إجراءات مضادة صارمة للتقليل من خطر انتشار فيروس "كوفيد-19"، لكن لن يتعيّن عليها دفع رسوم استضافة للفورمولا واحد.

وقال دي بوفر: "تتمحور الفكرة حول تشكيل شراكة نعمل فيها مع الفورمولا واحد، لكن لن تحتاج المنطقة لدفع أيّ شيء للسباق. هناك 50 عامًا من تاريخ الفورمولا واحد في سبا-فرانكورشان، لذا فإنّ استضافة سباقٍ مهمّة جدًا بالنسبة لبلجيكا والمنطقة".

وأكمل: "عملنا بجهد مع آر.إيه.سي.بي وفيا لرؤية العدد الأدنى للموظّفين الضروريين، وهو ما قد يكون في فلك 1000. سيكون كلّ فريق بمثابة عائلة ولن يتمّ خلط الفرق مع بعضها".

وأردف: "وضعنا كلّ الإجراءات على الورق لرؤية كيف يُمكننا إدارة كلّ شيء، من التنظيم إلى الغذاء وتوفير الكمامات".

وتُخطّط الفورمولا واحد لبدء موسم 2020 من خلال جولتَين متتاليتين على حلبة ريد بُل رينغ النمساويّة في 5 و12 يوليو على التوالي وفق النسخة الأحدث المقترحة من روزنامة 2020.

وستكون الجولة الافتتاحيّة بمثابة حالة اختبار مهمّة لجميع المروّجين المتواجدين في الروزنامة المُعدّلة.

وقال: "نحن نعمل عن قرب مع المروّجين الآخرين. ستكون النمسا هي الأولى، لذا سننسخ ما كان مُجديًا بالنسبة إليهم. يجب أن نحصل على تقرير من كلّ سباقٍ لرؤية ما عمل بشكلٍ جيّد وما لم يفلح، وما على منظّمتنا السعي لفعله".

وأردف: "سنبذل كلّ جهدنا لاحترام التباعد الاجتماعيّ ونكون نظيفين قدر الإمكان. ذلك مهمٌ جدًا بالنسبة غلينا".

كما أعلنت سبا غران بري عن أنّ جميع مشتري التذاكر سيكونون قادرين على استخدامها في نسخة 2021 من دون الحاجة لدفع أموالٍ إضافيّة، أو يُمكنهم كذلك طلب استرجاع أموالهم.

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