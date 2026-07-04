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سباق سيلفرستون قد يشهد ظهور كريستيان هورنر الأول في بادوك الفورمولا 1 منذ رحيله عن ريد بُل

قد يسجل كريستيان هورنر أول ظهور له في بادوك الفورمولا 1 منذ رحيله عن ريد بُل، وذلك خلال جائزة بريطانيا الكبرى نهاية هذا الأسبوع.

منشور:
كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ

كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: سام باغنال / صور لات

وغادر هورنر فريق ريد بُل، الذي يتخذ من ميلتون كينز مقرًا له، عقب جائزة بريطانيا الكبرى العام الماضي، منهياً مسيرة استمرت 20 عامًا في منصب مدير الفريق.

وخلال فترته الناجحة مع ريد بُل، أشرف على حقبتي التتويج بالبطولة مع سيباستيان فيتيل وماكس فيرستابن، وساهم في ترسيخ مكانة الفريق كأحد أنجح فرق الفورمولا 1 عبر التاريخ.

وبعد انتهاء فترة الإجازة الإلزامية المنصوص عليها في عقده، أصبح هورنر يملك حرية العودة إلى الرياضة بأي منصب.

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وحضر البريطاني، البالغ من العمر 52 عامًا، عددًا من فعاليات رياضة المحركات هذا العام، من بينها سباقات الموتو جي بي، لكنه لم يعد إلى حلبة الفورمولا 1 منذ رحيله المفاجئ عن ريد بُل.

إلا أن ذلك قد يتغير خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية، إذ تشير المعلومات إلى وجود احتمال كبير لحضور هورنر جائزة بريطانيا الكبرى بصفته ضيفًا.

ومنذ مغادرته ريد بُل، ظل مستقبل هورنر في الفورمولا 1 محورًا دائمًا للتكهنات. إذ ربطت تقارير اسمه بمناصب في أستون مارتن، وفيراري، وألبين، لكن لم يتم التوصل حتى الآن إلى أي اتفاق مع أي من هذه الفرق.

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