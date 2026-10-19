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سباق "سبا 24 ساعة" يتصدر قائمة أهداف فيرستابن المحتملة في سباقات "جي تي" لعام 2027

يسعى سائق ريد بُل إلى ترتيب مشاركته في سباق سبا فرانكورشان للتحمل بما يتناسب مع التزاماته في بطولة الفورمولا 1.

منشور: 19-10-2026

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ماكس فيرستابن، مرسيدس "إيه إم جي جي تي 3"

الصورة من قبل: اس آر أو جاي إي بي

بعد الأداء اللافت الذي قدمه في بورتيماو، يأمل ماكس فيرستابن مواصلة مشاركاته في سباقات "جي تي" من خلال خوض سباق سبا فرانكورشان، الذي وصفه بأنه "حلبتي المفضلة". وكشف السائق الهولندي عن ذلك بعد إنهائه سباق التحدي العالمي لسباقات "جي تي" في أوروبا بالمركز التاسع خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، بعدما تقاسم سيارة مرسيدس التابعة لفريق فيرستابن مع كريس لولام وبن بارنيكوت.

وقال فيرستابن بعد السباق عن سبا: "إنها حلبتي المفضلة بالطبع، لذا أحاول ترتيب الأمور للمشاركة. أحتاج فقط إلى التخطيط لكل شيء جيدًا، حتى أكون مستعدًا بالشكل المناسب عند وصولي".

وأضاف: "أنا بلجيكي أيضًا، لذا من الجميل أن أشارك هناك في أحد أكبر سباقات التحمل خلال العام. سأبذل قصارى جهدي لأكون حاضرًا".

يُذكر أن فيرستابن وُلد في بلجيكا، كما أن والدته صوفي كومبن، سائقة الكارتينغ السابقة، بلجيكية أيضًا.

هذا وسيُقام سباق سبا 24 ساعة لعام 2027 بين 24 و27 يونيو، خلال عطلة نهاية الأسبوع الفاصلة بين جائزتي البرتغال وبريطانيا الكبرى. ويُعد السباق جزءًا من تحدي "جي تي" إنتركونتيننتال، إلى جانب سباقات باثورست 12 ساعة، وتكساس 8 ساعات، ونوربورغرينغ 24 ساعة، وسوزوكا.

ورغم انتقادات فيرستابن لقوانين الفورمولا 1 لعام 2026، فإنه أكد تمديد عقده مع ريد بُل. لكن عدم استمتاعه الكامل بما تقدمه البطولة، رغم تحقيقه انتصارين متتاليين مؤخرًا، يدفعه إلى استكشاف ما يمكن أن تمنحه له سباقات "جي تي".

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وفي مايو، شارك فيرستابن في سباق نوربورغرينغ 24 ساعة على حلبة نوردشلايفه، وتقاسم السيارة مع داني جونكاديلا ولوكاس أور وجول غونون. وتصدر الفريق السباق حتى مراحله المتأخرة، قبل أن تتسبب مشكلة في عمود نقل الحركة في إنهاء مشاركته مبكرًا.

وقال فيرستابن عن تقاسم السيارة مع زملائه: "إن تقاسم السيارة مع زملائي في الفريق أمر لم أختبره كثيرًا في مسيرتي حتى الآن. لقد خضت هذه التجربة للمرة الأولى على حلبة نوردشلايفه، واستمتعت بها حقًا. لذا فإن الحصول على هذه الفرصة الأولى لي هنا في التحدي العالمي لسباقات "جي تي" أمر مثير".

وفي بورتيماو، واجه فيرستابن سائقين يعرف بعضهم منذ أيام سباقات الكارتينغ، حيث علّق على ذلك قائلًا: "سبق أن تسابقت مع بعضهم في الماضي. بعضهم أكبر مني سنًا بقليل، لكنهم حققوا الكثير في مختلف أنحاء العالم، وفي جميع الفئات. لذلك، فإن مستوى المنافسة مرتفع للغاية".

ويتمثل هدفه في مواصلة التطور تدريجيًا، إذ قال: "الأمر يتعلق بتحقيق تقدم في كل سباق، والتحسن واكتساب المزيد من الخبرة، وإثبات قدراتك بين جميع السائقين الكبار في الحظائر".

ولا يُعتقد أن سباق باثورست في فبراير المقبل يقع ضمن خططه، فيما يتعارض موعد سباق سوزوكا مع روزنامة الفورمولا 1. وبذلك، يبدو سباقا نوربورغرينغ وسبا الخيارين الأرجح لمشاركتيه في عام 2027.

أما في الوقت الحالي، فيعود تركيز فيرستابن إلى الفورمولا 1 وجائزة الولايات المتحدة الكبرى التي تُقام نهاية هذا الأسبوع، وذلك بعد انتصاريه في سيبانغ وسنغافورة.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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