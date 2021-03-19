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سباق جدة للفورمولا واحد سيكون "الأفضل بين سباقات المدن" من ناحيتَي التنظيم والحماس

من قبل:
, محرر

عبّر صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، عن ثقته بأن سباق الفورمولا واحد في مدينة جدة، سيكون الأفضل على الإطلاق بين سباقات المدن، سواء لناحية التنظيم أو حماسة المنافسات.

سباق جدة للفورمولا واحد سيكون "الأفضل بين سباقات المدن" من ناحيتَي التنظيم والحماس

كشفت المملكة العربية السعودية مؤخراً عن تفاصيل حلبة جدة التي ستستضيف الجائزة الكبرى للفورمولا واحد في الخامس من شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وسيكون طول الحلبة 6.175 كلم، ما يجعل منها ثاني أطول الحلبات ضمن روزنامة الفورمولا واحد بعد سبا-فرانكورشان في بلجيكا.

ولا يتوقف الأمر عند ذلك، بل من المتوقع أن تشهد الحلبة سرعات عالية للسيارات قد تصل إلى 322 كيلومتراً في الساعة، وذلك في نهاية المقطع الطويل قبل المنعطف الأخير.

كما أن المقاطع المستقيمة الطويلة والمناطق عالية السرعة توفر سرعة وُسطى في اللفة تبلغ حوالي 250 كلم/س، مع إمكانية تواجد ثلاث مناطق "دي آر اس" منفصلة.

وهذا ما يجعل من حلبة جدة أطول وأسرع حلبة شوارع في العالم.

وكشف الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل بعض الأمور الإضافية حيال العمل على الحلبة، حيث أشار إلى أن البنية التحتية ستكون جاهزة قبل شهر ونصف تقريباً من بدء الجولة.

فقال: "إن شاء الله، من المفروض أن تكون البنية التحتية للحلبة جاهزة نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل".

وأكمل: "ما يعني تقريباً شهراً ونصف الشهر، قبل انطلاقة الجولة، وهذا ما يمنحنا الوقت الكافي لتشييد كل ما له علاقة بنظام الإنارة والأبنية، للتأكد من عمل كل شيء بما يطابق المعايير المطلوبة من قبل الاتحاد الدولي للسيارات ’فيا’".

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من جهة أخرى، تكلم الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل عن التجارب على الحلبة وشرح بعض التفاصيل حيال ذلك.

فقال: "من المعروف أن التجارب الرسمية تبدأ قبل يومين من السباق: التجارب الحرة وتليها التجارب التأهيلية في اليوم الثاني، واليوم الثالث هو يوم السباق".

وتابع: "عادة في حلبات المدن، لا يكون هناك تجارب قبل الجولة، لأن حلبات المدن تُشيد مؤقتاً، لهذا فإن هذا الأمر لا يتواجد في حلبات المدن".

وأردف: "اللهم إلا التجارب التي نقوم بها نحن كمنظمين، للتأكد من أن كل شيء ضمن أعلى المعايير المطلوبة. أما الفرق فلن تتواجد على الحلبة قبل الجولة".

بالمقابل، أكد الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل كذلك حرص الجهات المنظمة على أخذ جميع عوامل إقامة السباق الليلي بعين الاعتبار، مؤكداً مجدداً على أهمية استضافة حدث بمثل هذا الحجم على أراضي المملكة.

فقال: "تم تصميم الحلبة مع نظام إنارة متطور، وكان اتفاقنا مع الفورمولا واحد أن يكون السباق ليلياً، وهذه هي الفكرة التي صممنا وبنينا عليها، أن يكون السباق ليلياً كما كان الحال في الدرعية (مع الفورمولا إي)".

وأكمل: "وضعنا كل شيء بعين الاعتبار (فيما يتعلق بخصوصية البطولة والمدينة التي تستضيف الجولة)، وعادة في مثل هذه الفعاليات، الكل ينتظرها ويرحب بها".

وتابع معلقاً على ما قد تسببه السيارات من أصوات مرتفعة في ليل جدة: "نسميه ’الإزعاج المرحّب به’! بالنسبة لنا، أصوات السيارات تلك موسيقى لآذاننا، لكن قد يجدها البعض عكس ذلك!".

واستطرد: "لكن عندما نتكلم عن الفورمولا واحد، لا أتوقع أن أحداً سيمانع إقامة مثل هذا الحدث الكبير، حتى لو صاحبه نوع من الإزعاج".

واستكمل: "سيكون حال حلبة جدة، كحال العديد من حلبات المدن حول العالم التي تستضيف السباقات. وكما قلنا، فهذه فعالية كبيرة للغاية، والجميع يتمنى أن يحظى بفرصة إقامة مثل هذا الحدث في مدنهم".

واستطرد: "هذا أمر مرحب به، والناس متشوقون ومتعطشون، والجميع مسرور لوصول الفورمولا واحد إلى المملكة العربية السعودية، وبالأخص سكان مدينة جدة".

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من جهة أخرى تكلم الأمير عن السرعات العالية التي ستصل إليها السيارات في جدة، حيث تم الإعلان سابقاً أنها ستكون حلبة الشوارع الأسرع في العالم بسرعات قد تصل إلى 320 كيلومتراً في الساعة.

فقال: "عندما نستضيف حدثاً عالمياً، لا نفكر باستضافة اعتيادية، بل نفكر في تحقيق أمر مميز للغاية مختلف عن الآخرين. وعادة لا تكون السرعات عالية في حلبات المدن التقليدية، ويكون السباق مملاً من دون تجاوزات".

وأكمل: "حتى أن السائقين والمتابعين كذلك قد يشعرون بالملل، وكمثال على ذلك سباق موناكو، المدينة جميلة جداً، لكن السباق ممل لأن الشوارع ضيقة ولا مجال لسرعات عالية".

وتابع: "هذا أمر لا نريده، نحن نرغب بسباق في مدينة متميزة تقدم متعةً للمشاهدين - عبر مناظرها الجميلة مثل البحر إلى جانب الكورنيش - وفي نفس الوقت نريد للسباق نفسه أن يكون ممتعاً".

واسترسل: "نريد سباقاً سريعاً، مليئاً بالتجاوزات كذلك. وفي الحقيقة كانت هناك مخاوف قبل الإعلان عن الحلبة وتفاصيلها، من أن يكون السباق مجرد سباقٍ تقليدي آخر ضمن إحدى المدن".

واختتم: "لكن عندما كشفنا عن الحلبة والسرعات المتوقعة عليها، أعتقد أننا رفعنا المعايير حقاً، وسنكون إن شاء الله السباق الأفضل ضمن المدينة سواء لناحية التنظيم أو متعة السباق نفسه".

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