سباقٌ ثانٍ في سنغافورة قد يكون بديلًا محتملًا لسباق روسيا في الفورمولا واحد

بعد الاجتياح الروسي للأراضي الأوكرانية في فبراير/شباط الماضي، أعلنت الفورمولا واحد إلغاء سباقها في سوتشي الذي كان من المقرر إقامته في 25 سبتمبر/أيلول، إلى جانب فسخ عقد الجائزة الكبرى معها.

وقد ترك ذلك فجوة في الروزنامة المبدئية المؤلفة من 23 سباقًا والتي تسعى الفورمولا واحد لسدّها من خلال العودة إلى قطر التي استضافت أول جائزة كبرى على أرضها العام الماضي على حلبة لوسيل الدولية.

وقد وقعت قطر صفقة لعشرة أعوام مع الفورمولا واحد تبدأ من 2023، على أن تفسح المجال في هذا العام لاستضافتها لنهائيات كأس العالم في كرة القدم.

لكنها برزت كمرشّح قوي لتعويض سباق روسيا الملغي، لتُطلق جولة ثلاثية ستأخذ قطار البطولة بعد ذلك إلى سنغافورة ثم اليابان.

لكن علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" الآن بأن هنالك عدم تأكيد من منظمي الحدث في قطر والذي أدّى إلى نظر البطولة في خيارات بديلة، بما فيها إقامة سباقين في سنغافورة.

وقد تمّت مناقشة هذه الفكرة مع المروّجين في سنغافورة التي قد تستضيف سباقين في أسبوعين متتاليين على حلبة شوارع مارينا باي في وقتين مختلفين قليلًا من اليوم، لينطلق الأول عند بداية الغروب، بينما يظل الآخر ضمن موعد الانطلاقة المعتاد في الثامنة مساءً مع سباق ليلي كامل.

خيارٌ آخر كذلك قد يكون العودة إلى البحرين واستخدام المسار الخارجي لحلبة البحرين الدولية، والذي استضاف سباق الصخير نهاية 2020.

كما تتمثّل المخاوف الأكبر من استضافة قطر لجولة بديلة لروسيا في الحرارة التي تشهدها البلاد في نهاية شهر سبتمبر/أيلول، حيث يكون متوسط الحرارة 38 درجة خلال اليوم، لكن الانطلاقة المتأخرة للسباق قد تزيل تلك المخاوف حيال الحرارة، إذ تمت مناقشة ذلك بالفعل مع الفرق التي وجدت الأمر مناسبًا. وكان سباق 2021 قد انطلق في الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، بعد 15 دقيقة من غروب الشمس.