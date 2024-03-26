سباق بيريز في أستراليا تأثر بقطعة بلاستيكية التصقت بأرضية سيارته

بدأ بيريز سباقه في ملبورن من المركز السادس بعد تلقي عقوبة التراجع ثلاثة مراكز بسبب إعاقة نيكو هلكنبرغ في التصفيات، وبعد أن فقد موقعه أمام جورج راسل في البداية، تعافى لينهي بالمركز الخامس.

وذكر المكسيكي أن توازن السيارة لم يكن على ما يرام، ولكن بعد انتهاء السباق، اكتشف الفريق أن القطعة البلاستيكية تلك قد استقرت في أرضية السيارة.

وقال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل: "سرعته الفعلية عندما كان يتقدم على المسار بإطارات هارد، وحين اقترب من فرناندو كانت قوية، وتجاري سرعة المتصدرين".

وأكمل: "بعد ذلك وحرفياً عندما تجاوز فرناندو، التقط قطعة بلاستيكية (من خوذة الإسباني) استقرت في منطقة تسببت بخسارة كبيرة في الارتكازية".

وتابع: "لذا بعد تجاوز فرناندو، لم تعد السيارة تعمل كما ينبغي. ومن ثم بدأنا ترى تدهوراً في الإطارات، مرة أخرى مع نهاية القسم الثاني، وهو أمر غير معتاد بالنسبة لسيارتنا".

وفيما يتعلق بخسارة الارتكازية أضاف هورنر: "أعتقد أنها تجاوزت 20 نقطة. لذا فهي كمية كبيرة. ذلك يظهر مدى حساسية مثل هذه الأمور".

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان بوسع بيريز منافسة سيارتي فيراري لكل من كارلوس ساينز وشارل لوكلير لو لم يتأخر بثلاثة مراكز عند شبكة الانطلاق، كشف هورنر أن الفريق الإيطالي ربما ما يزال يتمتع بالأفضلية.

فقال: "من الصعب التكهن. أعني بالتأكيد أن وتيرته تأثرت عندما أصابته هذه المشكلة. أعتقد أنهم ربما كانوا أسرع قليلاً اليوم، لكن ليس بوسعك التنبؤ بمثل هذه الأمور أبداً".

بالمقابل، أشار بيريز أن مسار حلبة ألبرت بارك ببساطة لا يناسب ريد بُل.

فقال: "أعتقد أن الأمر على الأرجح متعلق بالحلبة. لو تذكرون فيغاس، فقد كنا نعاني هناك بالفعل العام الماضي".

وأكمل: "لذلك أعتقد أن هناك شيئاً ما في خصائص الحلبات هذه. علينا فقط التأكد من أننا نعمل بجد لمحاولة فهم ماهية المشكلة".

واختتم: "أعتقد أننا اليوم لم نكن نمتلك السرعة كفريق. إذا رأيتم أن ماكس قد تم تجاوزه خلال لفتين".