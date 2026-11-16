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سباق الفورمولا 1 يدرّ 544 مليون يورو على اقتصاد مدريد

أسهم سباق جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا 1، الذي أُقيم للمرة الأولى في مدريد عام 2026، بمبلغ 544 مليون يورو في اقتصاد المدينة. ووفقًا لدراسة أعدتها شركة "بي دبليو سي"، ساهم الحدث في توفير نحو 11 ألف وظيفة أو الحفاظ عليها، إلى جانب تحقيق إيرادات ضريبية بلغت 95 مليون يورو.

كمال سنجول خلدون يونس

منشور: 16-11-2026

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الحلبة

الصورة من قبل: سام باجنال

أثار سباق جائزة مدريد الكبرى، الذي أُقيم في سبتمبر/أيلول على الحلبة الجديدة داخل المدينة، جدلًا من الناحية الرياضية.

ورغم الانتقادات التي طالت تصميم الحلبة بسبب صعوبة التجاوز، تجاوزت النتائج الاقتصادية للحدث التوقعات.

ووفقًا لدراسة حول الأثر الاجتماعي والاقتصادي أعدتها شركة الاستشارات "بي دبليو سي"، بلغت المساهمة الإجمالية للسباق في اقتصاد مدريد 544 مليون يورو.

وخلال هذه الفترة، جرى توفير 10,948 وظيفة أو الحفاظ عليها. كما حقق القطاع العام إيرادات ضريبية بلغت 95 مليون يورو.

وبحسب الدراسة، أسهم كل يورو أُنفق مباشرةً على الأنشطة المرتبطة بجائزة مدريد الكبرى في توليد نشاط اقتصادي بقيمة 4.6 يورو داخل المدينة.

وبلغ الأثر الإجمالي للحدث ما يعادل 0.30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمدينة.

أكبر مساهمة جاءت من قطاعي السياحة والإقامة

من بين الأثر الاقتصادي غير المباشر والمحفّز للسباق، الذي بلغ 425 مليون يورو، برزت قطاعات الضيافة والخدمات والتصنيع والبناء. واستحوذت هذه القطاعات الثلاثة على 59 بالمئة من إجمالي هذا الأثر الاقتصادي.

وجاءت أكبر مساهمة من قطاع الإقامة والضيافة، بقيمة 114 مليون يورو. فيما أسهمت الصناعة التحويلية بمبلغ 86 مليون يورو، وقطاع البناء بمبلغ 51 مليون يورو.

وأدى الزوار الدوليون دورًا مهمًا في الأثر الاقتصادي لجائزة مدريد الكبرى. فقد سُجّل حضور 352,618 زائرًا خلال الأيام الأربعة للحدث، جاء 35 بالمئة منهم من خارج إسبانيا، فيما قدم 20 بالمئة من مناطق إسبانية أخرى.

وبلغ متوسط إنفاق كل زائر أجنبي 2,772 يورو. ويعادل هذا المبلغ 1.7 ضعف المتوسط الإجمالي للسياح الأجانب الذين يزورون مدريد، و2.9 ضعف متوسط إنفاق السياح الأجانب في إسبانيا عمومًا.

ووفقًا لدراسة "بي دبليو سي"، بلغ الأثر الاقتصادي للنسخة الأولى من جائزة إسبانيا الكبرى في مدريد 544 مليون يورو، متجاوزًا التقديرات الأولية بنسبة 16.5 بالمئة.

كما تجاوز عدد الوظائف التي جرى توفيرها أو الحفاظ عليها التوقعات بنسبة 23.7 بالمئة، فيما جاءت الإيرادات الضريبية البالغة 95 مليون يورو أعلى بنسبة 14.5 بالمئة من التقديرات.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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