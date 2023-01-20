سباق السعودية للفورمولا واحد بصدد البقاء في جدة حتى 2027 على أقل تقدير

استضافت المملكة العربية السعودية أولى سباقاتها للفورمولا واحد في 2021 على حلبة كورنيش جدة، والتي كان من المخطط أن تكون حلبة مؤقتة للجائزة الكبرى قبل الانتقال إلى حلبة جديدة يتم بناؤها في القدية خارج مدينة الرياض.

لكن وبينما يتواصل العمل على تلك المنشأة التي ستكون فريدة من نوعها، فإن جدة من المتوقع الآن أن تستضيف سباق الفورمولا واحد لأربعة أعوام أخرى على الأقل، في الوقت الذي يتم فيه التعديل على عدد من المنشآت المؤقتة في الحلبة لتكون دائمة.

وتعقيبًا على ذلك قال مارتن وايتايكر المدير التنفيذي للشركة السعودية لرياضة السيارات المروجة للسباق: "من المهم أن نؤمن مستقبل حلبة جدة ولهذا بدأنا مجددًا العمل مع فيا والفورمولا واحد لضمان أن تكون لدينا حلبة تسمح لنا بمواصلة إقامة الحدث في جدة بينما يبدأ العمل على المسار في القدية".

وأضاف: "يتم تصميم مركز القدية للسيارات ليكون رائدًا في عالم تصميم حلبات الفورمولا واحد وجوانب الترفيه المحيطة بها. إنه مشروع فريد ومثير، إذ ستكون القدية مكانًا يرغب الجميع بزيارته".

وتابع: "لكننا الآن وفي المستقبل القريب سيتجه التركيز وأنظار العالم نحو جدة وساحل البحر الأحمر في شهر مارس".

هذا وبرز في وقت سابق من هذا الشهر أن المملكة العربية السعودية في طريقها لاستضافة الجولة الافتتاحية لموسم 2024 بعد توصلها لاتفاق لمبادلة الجولة مع أستراليا، لضمان ألا يتعارض السباق مع شهر رمضان المبارك الذي يبدأ من العاشر من مارس وحتى التاسع من أبريل في العام المُقبل.

لكن وايتايكر أكّد أن التوقيت المحدد للجائزة الكبرى ومكانها على الروزنامة في 2024 ما يزال قيد التأكيد من خلال محادثات مع فيا والفورمولا واحد.

فقال: "بالطبع وبسب قداسة شهر رمضان سيكون من المستحيل استضافة جائزة كبرى خلال ذلك الوقت، لكن أي قرار بشأن مواعيد السباقات للعام المُقبل سيكون في النهاية في يد الفورمولا واحد وفيا. لذلك ننتظر التوضيح من المروج والكيان الحاكم فيما يتعلق بموعد سباقنا في 2024، وذلك كالمعتاد لن يتم الإعلان عنه حتى وقت لاحق في العام".