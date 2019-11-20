سباق البرازيل "الفوضوي" أفسد نهاية أسبوع أليسون كقائد للفريق مع غياب وولف
قال جايمس أليسون المديؤ التقني لدى مرسيدس أنّ استمتع بكونه عضو الفريق الأكبر منصبًا من بين الحاضرين في جائزة البرازيل الكبرى - مع تغيّب توتو وولف عن هذه الجولة - لكنّه اعترف بأنّ السباق الفوضوي أفسد في النهاية تلك المتعة عليه، مع حصلو لويس هاميلتون على المركز السابع وانسحاب فالتيري بوتاس.
مع حسم مرسيدس لبطولة العالم، آثر توتو وولف مدير الفريق التغيّب عن جائزة كبرى للمرّة الأولى منذ 2013، حيث أنّه ملتزم كذلك بالجولة الافتتاحية لموسم الفورمولا إي في المملكة العربية السعودية نهاية الأسبوع المُقبل.
إذ وفي ظلّ غيابه بات أليسون بمثابة قائد الفريق على حلبة إنترلاغوس، حيث استلم مهام لقاءات وسائل الإعلام الاعتيادية إلى جانب مهام أخرى مثل تمثيل مرسيدس في الاجتماع الصباحي لمدراء الفرق مع تشايس كاري يوم السبت.
مع ذلك، فقد أصرّ أليسون على أنّ نهاية أسبوعه في البرازيل لم تختلف كثيرًا عن روتينه الاعتيادي خلال السباقات الأخرى.
فقال عند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم": "لأكون صريحًا، فقد فعلت ذات الأمور التي أقوم بها عادة عندما أكون هنا، فقط بعض المهام الإضافية مثل هذه (جلسة وسائل الإعلام)"
وأضاف: "لكن وعلى صعيد ما أقوم به هنا عادة، والذي يتمثّل فقط في التفاعل مع المهندسين ومحاولة إبداء آراء مفيدة هنا وهناك على مدار نهاية الأسبوع، فلم يكن الوضع مختلفًا. إذ تواجدت هنا كمدير تقني وليس قائد للفريق".
واختتم: "وكان توتو مديرًا للفريق من بعيد يقوم بأعمال أخرى، عوضًا عن تواجده هنا. من الصعب القول بأنّني لم أستمتع بذلك، إذ دومًا ما أستمتع بالقدوم إلى الحلبة. بيد أنّ الوضع يكون بائسًا عندما نخوض سباقًا فوضويًا كهذا".
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سباق البرازيل "الفوضوي" أفسد نهاية أسبوع أليسون كقائد للفريق مع غياب وولف
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