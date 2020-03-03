سباقات الفورمولا واحد لن تُقام إلّا بمشاركة جميع الفرق

من المنتظر أن ينطلق موسم الفورمولا واحد في 15 مارس/آذار المقبل، إلّا أنه من غير المؤكّد بعد ما إذا كانت السباقات الثلاثة الأولى من العام ستُقام في موعدها أم لا.

وفي ظلّ تفشي فيروس كورونا في إيطاليا بشكلٍ كبير وتخطي عدد الوفيات 30 شخصًا، قامت العديد من البلدان بحظر دخول الإيطاليين إلى أراضيها، ما يعني بأنّ فيراري وألفا توري قد تجدان صعوبة في المشاركة بالسباقات في حال لم يُسمح لأعضائها بالدخول.

وقد أوضح المدير الرياضي لبطولة الفورمولا واحد روس برون بأنّه لن يتمّ إقامة السباقات إلّا بمشاركة جميع الفرق.

وقال في حواره مع وكالة "رويترز" العالمية "إذا مُنع فريق من الدخول إلى البلد، فلن يكون بإمكاننا إقامة السباق. لن يكون سباقًا مجدولاً ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد على أيّ حال، كون ذلك سيكون غير عادل".

وأضاف "ولكن من الواضح أنه في حال قرّر فريق عدم الذهاب للسباق فهذا قراره. ولكن إذا مُنع فريق من الدخول إلى البلد المستضيف للسباق فسيكون من الصعب إجراء منافسة عادلة".

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ومع ذلك، فقد يكون بالإمكان إجراء السباقات ولكن من دون أن تكون رسميّة ما يعني بأنه لن يتمّ توزيع النقاط فيها على الفرق والسائقين.

وتعليقًا على الوضع المعقد الذي تواجهه البطولة حاليًا، أضاف برون قائلاً "إنه وضع خطير للغاية، لذلك لا أريد التقليل بشأنه. ولكننا نُحاول إقامة السباقات، إذ يجب القيام بذلك بطريقة مسؤولة".

واختتم "نُحاول التقليل من الأشخاص الموجودين في البادوك، حيث نطلب من الفرق إرسال أقلّ عدد ممكن من الأشخاص إلى السباقات".