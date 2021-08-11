ساينز: 2021 ليس أقوى مواسمي

انضم ساينز إلى سكوديريا بعد مسيرة لموسمين مع فريق مكلارين، إذ وعلى عكس السائقين الآخرين الذين انضمّوا إلى فرق جديدة هذا العام، تمكّن الإسباني من التأقلم سريعًا مع فريقه الجديد فيراري.

وسجّل ساينز منصّتي تتويج، بما فيها مركز وصافة في موناكو، كما يتقدّم الآن على لوكلير في ترتيب السائقين بعد سباق جائزة المجر الكبرى.

وبينما اعترف ساينز بسعادته بالكيفية التي تأقلم بها مع الفريق، لكنّه يعتقد بأنه لم يخض بعد جائزة كبرى سارت فيها كل الأمور على نحوٍ صائب بالنسبة له.

حيث قال: "لا أشعر بأنّ هذا الموسم هو الأقوى بالنسبة لي بكل تأكيد. أشعر بأنّ هنالك الكثير من النقاط والفرص الضائعة هنا وهناك".

وأضاف: "أظن بأنني سبق وقلت ذلك قبل هذا السباق (المجر)، وهو أنني أشعر كما لو أنني لم أستفد بشكل كامل من عطلة نهاية أسبوع حتى الآن، لم أخض نهاية أسبوع متكاملة كسائق لفيراري بعد، وهذا أمر اعتدت أن أقوم به على نحوٍ جيّد للغاية في السابق".

وتابع: "ربما يتطلّب ذلك وقتًا لسبب ما، كونك جزء من فريق، فتحتاج إلى الوقت كي تخوض نهاية أسبوع متكاملة".

وأكمل: "لكنني سعيد بالكيفية التي أتكامل بها مع الفريق وأول نصف موسم لي مع فيراري. وتحديدًا مع السرعة التي حظيت بها مع السيارة".

واختتم: "حيث شعرت منذ السباق الأول بأنني متأقلم مع السيارة وكنت قادرًا على الضغط إلى الحدود القُصوى والتمتّع على الفور بوتيرة جيّدة على كل حلبة زرناها تقريبًا".

اقرأ أيضاً: الصور التي تكشف عن فقدان فيرشتابن نصف سيارته في سباق المجر