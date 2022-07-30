ساينز: "يوم اختبارات" الجمعة ساعد على التخلّص من شكوك فيراري في المجر
يعتقد كارلوس ساينز الإبن أنّ مقاربة فيراري باعتماد "يوم اختبارات" في مجريات الجمعة من جائزة المجر الكبرى ساعدت على التخلّص من بعض الشكوك بشأن وجهة الإعدادات لبقيّة عطلة نهاية الأسبوع.
تصدّرت فيراري مجريات الجمعة على حلبة هنغارورينغ، حيث حلّ شارل لوكلير وساينز في المركزين الأوّل والثالث في الحصّة الثانية وتواجد لاندو نوريس سائق مكلارين بينهما.
ويشكّ ماكس فيرشتابن في قدرة ريد بُل على منافسة فيراري في حال تواصلت الأجواء الجافة في بودابست، لكنّ الأمطار تتّجه للتأثير على مجريات السبت على الأرجح.
وشرح ساينز كيف اختارت فيراري اختبار العديد من حلول الإعدادات على مدار يوم الجمعة تحضيرًا للأجواء الممطرة، ما ساعد الفريق على التخلّص من بعض الخيارات الخاطئة.
وقال الإسباني: "كان يومًا جيّدًا لاختبار بعض الأشياء، لأنّ الظروف كانت مستقرّة للغاية خلال اليوم".
وأضاف: "تمكّنا من استبعاد بعض الشكوك على صعيد الوجهّة التي نتّبعها لعطلة نهاية الأسبوع".
وأكمل: "كان يوم جمعة مثيرًا للاهتمام، لنصفه بيوم الاختبارات، وبالنسبة للسبت والأحد فإنّنا سنجمع كلّ شيء معًا وأعتقد بأنّنا سنكون أكثر تنافسيّة".
ووصل ساينز إلى المجر متطلّعًا للبناء على وتيرته من نهاية الأسبوع الماضي في فرنسا عندما أثار الإعجاب خلال حصص التجارب الحرّة والتصفيات قبل أن يتعافى في السباق من عقوبة الانطلاق من آخر الترتيب ليحلّ خامسًا.
وقال الإسباني أنّه كان "مرتاحًا وسعيدًا للغاية" بتوازن السيارة منذ بداية الحصّة الأولى في المجر، قبل أن يتّبع وجهات إعدادات مختلفة في الحصّة الثانية تسبّبت في تراجعه قليلًا.
وقال: "دائمًا ما تشعر بأنّ هناك بعض الأشياء لتحسينها واكتشافها. اختبرنا بعض وجهات الإعدادات في الحصّة الثانية، لكنّنا تسبّبت في خسارتنا لبعض الأداء، لكنّنا نعلم السبب الدقيق وراء ذلك".
وأكمل: "بالنسبة للسبت والأحد، فإنّنا نعتقد بأنّنا قادرون على العودة إلى أين كنّا في الحصّة الأولى والتحلي بالتنافسيّة مجدّدًا".
من جانبه وصف زميله شارل لوكلير يوم الجمعة بـ "المثمر للغاية" بعد أن أنهى الحصّة الثانية متقدّمًا بعُشرين من الثانية عن أقرب ملاحقيه.
وقال: "غيّرنا الكثير من الأشياء على سيارتي. أعتقد بأنّ الحصّة الأولى كانت صعبة، لكنّنا أصبحنا على الطريق الصحيح في الثانية، لذا أتحلّى بالثقة حيال قيامنا بالعمل المناسب ليوم الأحد".
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