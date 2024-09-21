ساينز يُواجه عقوبة من "فيا" في سنغافورة
تعرّض سائق فيراري لحادث في التجارب التأهيليّة لجائزة سنغافورة الكبرى وهو يُواجه الآن خطر عقوبة لعبوره على مسارٍ في حالة حركة.
كارلوس ساينز الإبن، فيراري
الصورة من قبل: ليونيل نغ/ صور ساتون
يخضع كارلوس ساينز الإبن للتحقيق لعبوره مسار فورمولا 1 في حالة حركة بعد حادثه في تصفيات جائزة سنغافورة الكبرى.
اصطدم سائق فيراري بالحواجز في المنعطف الأخير من حلبة مارينا باي قبل ثماني دقائق على نهاية الحصّة.
وغادر الإسباني سيارته مع رفع العلم الأحمر وعبر المسار ليصل إلى مدخل خطّ الحظائر.
لكنّه سيضطرّ الآن للمثول أمام المراقبين لعبوره المسار على قدميه في الوقت الذي كانت فيه سيارات دخلت لتصليح الضرر وإبعاد سيارة فيراري. وكانت مخالفة مماثلة قد وقعت في جائزة قطر الكبرى العام الماضي ما نتجت عنها غرامة ماليّة بـ 50 ألف يورو تمّ تعليق نصفها لبقيّة العام، مع تلقيه لتأنيب.
وتمّت إعادة فتح المسألة بعد أسبوع من السباق بالنظر إلى شعور "فيا" بأنّ الواقعة كانت جديّة أكثر ممّا اعتُقد في البداية.
وكان هناك شعورٌ بأنّ معاقبة السائقين لقاء عبور المسار الحيّ يجب أن تكون أكثر صرامة كون ذلك يبعث رسالة خاطئة للسائقين اليافعين".
كارلوس ساينز الإبن، فيراري
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
نوريس أراد أكبر فارق صدارة ممكن في سنغافورة وأفلت بخطئين في طريقه نحو الفوز
موتو جي بي: باستيانيني يحقق فوزًا مثيرًا للجدل وبانيايا يتعرّض لحادث في ميزانو
فيرستابن: المركز الثاني نتيجة جيدة على حلبة علمنا بأننا سنعاني عليها
نوريس يهيمن على سباق سنغافورة متقدماً بفارق شاسع على فيرستابن وبياستري
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات