ساينز يُواجه عقوبة من "فيا" في سنغافورة

يخضع كارلوس ساينز الإبن للتحقيق لعبوره مسار فورمولا 1 في حالة حركة بعد حادثه في تصفيات جائزة سنغافورة الكبرى.

اصطدم سائق فيراري بالحواجز في المنعطف الأخير من حلبة مارينا باي قبل ثماني دقائق على نهاية الحصّة.

وغادر الإسباني سيارته مع رفع العلم الأحمر وعبر المسار ليصل إلى مدخل خطّ الحظائر.

لكنّه سيضطرّ الآن للمثول أمام المراقبين لعبوره المسار على قدميه في الوقت الذي كانت فيه سيارات دخلت لتصليح الضرر وإبعاد سيارة فيراري. وكانت مخالفة مماثلة قد وقعت في جائزة قطر الكبرى العام الماضي ما نتجت عنها غرامة ماليّة بـ 50 ألف يورو تمّ تعليق نصفها لبقيّة العام، مع تلقيه لتأنيب.

وتمّت إعادة فتح المسألة بعد أسبوع من السباق بالنظر إلى شعور "فيا" بأنّ الواقعة كانت جديّة أكثر ممّا اعتُقد في البداية.

وكان هناك شعورٌ بأنّ معاقبة السائقين لقاء عبور المسار الحيّ يجب أن تكون أكثر صرامة كون ذلك يبعث رسالة خاطئة للسائقين اليافعين".