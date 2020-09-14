ساينز ينجو من حادثة إعادة الانطلاقة "الخطرة جداً" بكدمات في يده

وجد ساينز نفسه وسط حادثة كبيرة حصلت خلال إعادة انطلاقة سباق موجيللو، وذلك عندما بدأت سيارات القسم الخلفي بالتسارع قبل أن يستأنف المتصدر آنذاك (فالتيري بوتاس سائق مرسيدس) السباق.

ومع سيره خلف أنطونيو جيوفينازي، لم يتمكن ساينز من تفادي الارتطام بمؤخرة سيارة ألفا روميو وكذلك سيارة هاس التي يقودها كيفن ماغنوسن.

وحين سُئِل بعد السباق عن ساينز، أجاب سيدل: "أعتقد أن الأمر الأهم هو أن كارلوس، وجميع السائقين الآخرين على حد علمي، بخير. هذا هو الأمر الأهم".

وأكمل: "أعتقد أن كارلوس تعرض لبعض الكدمات، لكن لا شيء خطير، وذلك أمر جيد".

بدوره، قال ساينز بعد الحادثة: "أنا بخير. فقط كدمة للرسغ واليد، لكنها بصراحة لا تؤلمني على الإطلاق. أنا بخير تماماً".

وقال ساينز أن طبيعة إعادة الانطلاقة كانت السبب وراء الوضع "الخطير جداً" للسيارات التي كانت في المنتصف.

وأضاف في كلام مع قناة "موفي ستار": "أنا مسرور أن الجميع بخير، لأنه وبعيداً عن الوضع المُحبط بعدم إكمال السباق، أعتقد أن ما حصل اليوم كان خطيراً جداً".

وتابع: "ما حصل أن سائقي السيارات التي كانت في المنتصف، اعتقدوا أن السباق قد انطلق، أو أحدٌ ما اعتقد ذلك".

وأردف: "ثم كان علينا جميعنا أن نكبح السرعة، لكننا ارتطمنا ببعضنا مثل قطع الدومينو. ارتطمتُ بالسيارة أمامي بعد أن كنتُ قد رفعتُ سرعتي بسبب عامل السحب".

واختتم: "عندما بدأنا التسارع، وجدتُ كل هذه الفوضى أمامي. لا أتمنى حصول هذا مع أي أحدٍ".